Senior rast mit 188 km/h im Landkreis Günzburg: Welche Folgen hat der Vorfall?

Landkreis Günzburg

Wenn Senioren rasen: Experten warnen vor drastischen Folgen

Ein 84-Jähriger rast mit 188 km/h über die B16 bei Krumbach und wird erwischt. Ein solches Fehlverhalten kann ernste Folgen haben. Denn Mobilität ist gerade im Alter wichtig.
Von Annegret Döring
    Generelle Fahrtests für ältere Autofahrer sind in Deutschland nicht vorgeschrieben. Lediglich Busfahrer und Lkw-Fahrer sind regelmäßigen Gesundheitschecks und Eignungsprüfungen hierzulande unterworfen.
    Generelle Fahrtests für ältere Autofahrer sind in Deutschland nicht vorgeschrieben. Lediglich Busfahrer und Lkw-Fahrer sind regelmäßigen Gesundheitschecks und Eignungsprüfungen hierzulande unterworfen. Foto: Felix Kästle, dpa (Symbolbild)

    Ein Senior rast mit 188 Stundenkilometern am Bleicher Berg bei Krumbach auf der B16. Per Lasermessung wird er mit seinem Wagen von der Polizei gemessen und anschließend angehalten. Dabei zeigt er sich auch noch uneinsichtig. Der aktuelle Fall bewegt die Menschen diese Woche in der Region und wirft Fragen über Mobilität und Fahrtüchtigkeit im Alter auf. Können Senioren, die solche Verkehrsverstöße begehen, ihren Führerschein überhaupt wieder bekommen? Wie gehen die Behörden in einem solchen Fall vor? Und wo bekommen Seniorinnen und Senioren, die ihre Fahrerlaubnis freiwillig abgeben wollen, Unterstützung? Experten aus dem Landkreis Günzburg geben dazu Antworten.

