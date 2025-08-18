Icon Menü
Senior rastet mit 188 km/h am Bleicher Berg: Folgen für den 84-Jährigen

Krumbach

Senior rast mit 188 km/h am Bleicher Berg

Viel zu schnell war ein 84-Jähriger mit seinem Pkw am Samstagnachmittag unterwegs. Was die Folgen der Tat bei Krumbach sind.
    Zu viel Gas gegeben hat ein Senior am Samstagnachmittag am Bleicher Berg bei Krumbach. 188 Stundenkilometer stellte die Polizei bei seiner Fahrt per Geschwindigkeitsmessung fest. Foto: Michael Bahlo/dpa

    Wegen einer erheblichen Geschwindigkeitsübertretung ermittelt die Polizei in Krumbach. Laut ihrem Bericht führten am Samstag gegen 14.45 Uhr Beamte der Polizei Krumbach auf der B 16, am Bleicher Berg, eine Geschwindigkeitsmessung durch. Dabei fiel ein 84-Jähriger auf, der mit seinem Pkw mit 188 Stundenkilometern gemessen wurde. Erlaubt sind 100. Anschließend hielt die Polizei den Senior an. Doch dabei zeigte sich der 84-Jährige uneinsichtig. Diese Verkehrsordnungswidrigkeit wird mit einem Bußgeld in Höhe von 700 Euro und einem Fahrverbot von drei Monaten geahndet, schreibt die Polizei über die Folgen der Raserei.. 

