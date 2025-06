Seniorin missachtet Vorfahrt – 19-jähriger Mopedfahrer wird leicht verletzt

Ein 19-jähriger Mopedfahrer ist bei einem Unfall leicht verletzt worden. Wie die Polizei schreibt, missachtete eine 71-jährige Autofahrerin in Burtenbach in der Waldstraße die Vorfahrt des 19-Jährigen. Um einen Zusammenstoß mit dem Auto zu vermeiden, leitete er eine Notbremsung ein und versuchte auszuweichen. Deshalb kam es laut Polizei zum Sturz. Die Unfallverursacherin fuhr, ohne anzuhalten, weiter. Sie konnte später ermittelt und in ihrem Zuhause angetroffen werden. Beim Sturz verletzte sich der 19-Jährige leicht. Eine Einlieferung in ein Krankenhaus war nicht notwendig. An seinem Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von insgesamt rund 2000 Euro. (AZ)

