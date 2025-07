Billenhausen erhält eine Fußgängerampel

Erhöht werden soll die Sicherheit von Fußgängern beim Überqueren der Staatsstraße St 2024 auf dem Weg von und zu den Bushaltestellen sowie anderer innerörtlicher Einrichtungen in Billenhausen. Darum erstellt das Staatliche Bauamt Krumbach auf der viel befahrenen Ortsdurchfahrt in dem Krumbacher Stadtteil in den kommenden Wochen eine sichere Querungsmöglichkeit für Fußgänger in Form einer Lichtsignalanlage. Die St 2024 ist eine viel befahrene Nord-Süd-Verbindung im Landkreis, heißt es in einer entsprechenden Pressemitteilung.

In Abstimmung zwischen Polizei, Verkehrsbehörde, Staatlichem Bauamt und der Stadt Krumbach wurde die dauerhafte Errichtung einer fest installierten Fußgängerschutzanlage an der Stelle der bereits bestehenden Fußgängerfurt beschlossen. Bisher war dort morgens für Schulkinder ein Schülerlotsendienst eingerichtet, der half, die Kinder sicher über die Straße zu bringen. Hier gab es auch 2011 einen spektakulären Unfall, der sich nachts ereignet hatte.

Die Bauarbeiten in Billenhausen werden drei Wochen dauern

Die Arbeiten zur Errichtung dieser Ampel werden am Montag, 28. Juli, beginnen und etwa drei Wochen in Anspruch nehmen. Es kommt hierbei zu Verkehrsbeeinträchtigungen auf der Staatstraße St 2024, da eine Engstelle mit einstreifiger Verkehrsführung und Geschwindigkeitsreduzierung für die Tiefbauarbeiten eingerichtet werden muss. Zudem wird die Zufahrt vom Edelstetter Weg aufgrund der unzureichenden Sichtverhältnisse im Einmündungsbereich in die Staatsstraße während der Bauarbeiten gesperrt. Anwohner werden daher gebeten, stattdessen den Dossenbergerweg zu nutzen. Das Staatliche Bauamt bittet um Verständnis für die Beeinträchtigungen und eine rücksichtsvolle Fahrweise im Bereich der Arbeitsstelle.

Auch Wattenweiler erhält eine Fußgängerampel - aber erst im Herbst

Im Verlauf des Jahres wird zudem noch eine weitere Fußgängerschutzanlage im südlichen Landkreis Günzburg gebaut. Diese wird im Herbst auf der Bundesstraße B 16 in Wattenweiler ebenfalls im Bereich der bereits vor Ort markierten Fußgängerfurt errichtet. Die neuen Lichtsignalanlagen sollen dauerhaft sichere Querungsmöglichkeiten der viel befahrenen Straßen bieten. (AZ)