Sicher gegen den Sturm: Vier Buchen im Stadtpark Krumbach brauchen Pflege

Es ist kein so gutes Jahr für die Bäume in der Krumbacher Innenstadt: Nachdem im Juni zwei Eschen nahe der Stadtpfarrkirche St. Michael gefällt werden mussten, weil sich ein gefährlicher Pilz breit gemacht hatte, sind es jetzt vier Buchen am Burgberg, die genauer unter die Lupe genommen wurden. Zwar müssen diese Bäume nicht gefällt werden, sie brauchen aber dringend Pflege, wie das Landratsamt jetzt in einer Pressemitteilung schreibt.

Im Juni hatte das Baum-Sachverständigenbüro Tanja Sachs die vier Buchen auf dem Burgberg am Rand des Krumbacher Stadtparks untersucht. Die Untersuchungen haben ergeben, dass keine ausreichenden Sicherheitsreserven für den Fall eines Sturmereignisses vorhanden sind, heißt es dazu aus dem Landratsamt.

Baumpflege in Krumbach: Vier Buchen am Burgberg brauchen dringende Maßnahmen

Die Stand- und Bruchsicherheit der Bäume muss kurzfristig wiederhergestellt werden, weswegen aufwendige Baumpflegemaßnahmen anfallen. Anders als die beiden Eschen dürfen die Buchen allerdings stehen bleiben. Die Kronen sollen eingekürzt werden. Bruchgefährdete Zwiesel, also die Stellen, an denen sich der Stamm des Baumes aufgabelt, werden mit einer Kronensicherung gesichert. Zum Teil müssen die Baumkronen auch stark zurückgeschnitten werden.

Im Fall der beiden Eschen hatte wie berichtet eine Untersuchung ergeben, dass die alten Baumriesen durch den Pilz innen so stark gefault waren, dass sie nicht mehr zu retten waren. Aus Sorge vor etwaigen Gewitterstürmen im Sommer mussten die Bäume in unmittelbarer Nähe der Kirche gefällt werden, um Unfälle zu verhindern. Nachpflanzungen heimischer Baumarten sollen die Bäume, die der Pfarreiengemeinschaft (PG) St. Michael Krumbach gehören, ersetzen. Nach der Fällung hatte sich gezeigt, dass der rötliche „zottiger Schillerporling“ tatsächlich den Kern der Stämme stark angegriffen und durch Fäulnis große Schäden verursacht. hatte.

Pflegebedarf für Buchen in Krumbach: Baumarbeiten am Burgberg für Stand- und Bruchsicherheit

Für die vier Buchen beim Stadtpark ist dagegen der Landkreis Günzburg zuständig. Das Landratsamt hat die Arbeiten bei der Firma Lindlein Baumarbeiten und Gartenservice aus Rammingen beauftragt, die diese am Mittwoch, 27. August, ausführen wird. Vor der Fachakademie auf dem Burgberg und im Stadtpark wird es an diesem Tag zu Einschränkungen auf den Parkplätzen und im Fußgängerverkehr kommen. Dafür sollen die Bäume nach den Arbeiten wieder sicher stehen.