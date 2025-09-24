Icon Menü
Sigurd Rakel: Farbexplosionen zwischen Abstraktion und Lebensfreude in Krumbach

Krumbach

Sigurd Rakels Farbexplosion zwischen Abstraktion und Lebensfreude

In seiner Galerie in Krumbach entfaltet der 82-jährige Künstler Sigurd Rakel eine ungeheure Vitalität in Farben. Seine Werke bescheren den Betrachtern Glücksmomente.
Von Claudia Jahn
    •
    •
    •
    Sigurd Rakel folgt seiner Berufung, innere Bilder in leuchtende Leinwandwelten zu verwandeln.
    Sigurd Rakel folgt seiner Berufung, innere Bilder in leuchtende Leinwandwelten zu verwandeln. Foto: Claudia Jahn

    Die überschäumende Gefühlsreaktion des Künstlers beim Betrachten eines blütenreichen Gartens ist förmlich spürbar beim Anblick eines der farbintensiven Bilder, die zurzeit in seiner Galerie am Lettenberg in Krumbach ausgestellt sind. „Ein Blick in den Garten“ ist dieses abstrakte Bild genannt und lässt vor dem inneren Auge des Betrachters tatsächlich die Vielfalt des Blütenmeeres aufleben, das Sigurd Rakel beim Entstehen des Werkes so nachhaltig wahrgenommen hat. In diesem speziellen Fall gibt der Maler einen direkten Bezug zu der von ihm mit kräftigen Pinselstrichen abgebildeten Realität und verweist dabei auf den langen Weg, den er in seinem Wirken über die Jahre hinweg gegangen ist.

