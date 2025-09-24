Sigurd Rakels Farbexplosion zwischen Abstraktion und Lebensfreude

Die überschäumende Gefühlsreaktion des Künstlers beim Betrachten eines blütenreichen Gartens ist förmlich spürbar beim Anblick eines der farbintensiven Bilder, die zurzeit in seiner Galerie am Lettenberg in Krumbach ausgestellt sind. „Ein Blick in den Garten“ ist dieses abstrakte Bild genannt und lässt vor dem inneren Auge des Betrachters tatsächlich die Vielfalt des Blütenmeeres aufleben, das Sigurd Rakel beim Entstehen des Werkes so nachhaltig wahrgenommen hat. In diesem speziellen Fall gibt der Maler einen direkten Bezug zu der von ihm mit kräftigen Pinselstrichen abgebildeten Realität und verweist dabei auf den langen Weg, den er in seinem Wirken über die Jahre hinweg gegangen ist.

