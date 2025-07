Silvia Maier präsentiert neue Werke in der Raiffeisenbank

Die Krumbacher Künstlerin Silvia Maier stellt derzeit ihre neuesten Malarbeiten in der Galerie der Schalterhalle sowie in Büros der Raiffeisenbank Schwaben Mitte in Krumbach, Luitpoldstraße 2 aus. Die Ausstellung lädt Interessierte dazu ein, in eine facettenreiche Bildwelt einzutauchen, die zwischen Gefühl und Beobachtung changiert.

Künstlerin Silvia Maier stammt aus Freihalden

Geboren in Freihalden, lebt Silvia Maier heute in Krumbach und widmet sich seit 1998 intensiv der Malerei. Ihr künstlerischer Weg begann mit der Teilnahme an zahlreichen Kursen und Seminaren bei Dozentinnen und Dozenten sowie Kunstschaffenden aus der Region. Über die Jahre hat sie eine ganz eigene Bildsprache entwickelt, die sie kontinuierlich weiterentwickelt, heißt es in einer Pressemitteilung. Silvia Maiers Werke waren bereits mehrfach öffentlich zu sehen – unter anderem bei der Kunstnacht in Krumbach, im Café Fahrenschon in Babenhausen, in der Stadl-Galerie Pilz in Mindelzell sowie an verschiedenen Ausstellungsorten in der Stadt Krumbach. Nun zeigt sie erneut eine Auswahl ihrer neuesten Arbeiten in der Schalterhalle ihrer Heimatbank.

Starke Empfindungen inspirieren Silvia Maier zu ihrer Kunst

„Ich male, wie ich sehe und wie ich fühle – und meine Empfindungen sind stark“, sagt die Künstlerin über sich selbst. Mit diesem Ausdruck emotionaler Tiefe kann sie sich besonders mit einem Zitat des französischen Malers Paul Cézanne identifizieren, der ihr künstlerisches Selbstverständnis inspiriert. Silvia Maier arbeitet in Mischtechnik – sie kombiniert Acrylfarben mit natürlichen Materialien wie Fichtenasche, Buchenasche, Kohle und diversen Kreiden auf Leinwand. Daraus entstehen lebendige, strukturreiche Werke, die durch ihre Materialität ebenso beeindrucken wie durch die emotionale Aussagekraft. Die Ausstellung ist während der regulären Öffnungszeiten der Raiffeisenbank Schwaben Mitte in der Geschäftsstelle in Krumbach zugänglich. Der Eintritt ist frei. (AZ)