Sperrung der B16 wegen Kollision in Wattenweiler

Am Mittwochnachmittag gegen 14.10 Uhr hat sich auf der Dorfstraße in Wattenweiler ein Verkehrsunfall mit einem Gesamtschaden von rund 20.000 Euro ereignet. Nach Angaben der Polizei war eine 32-jährige Autofahrerin auf der Dorfstraße, die die B16 ist, in Richtung Günzburg unterwegs. Vor einem dortigen Anwesen hielt die Frau auf dem Gehweg an. Eine ihr nachfolgende 43-jährige Pkw-Lenkerin fuhr am haltenden Fahrzeug vorbei. Jedoch nahm sie dabei dem ihr entgegenkommenden Wagen einer 53-Jährigen die Vorfahrt. Beide Fahrzeuge stießen frontal zusammen. Im Wagen der 53-Jährigen saß auf dem Beifahrersitz noch ein zwölfjähriges Mädchen. Alle drei Personen wurden mit leichten Verletzungen mit dem Rettungswagen zur Untersuchung in eine Klinik gebracht. Die Feuerwehren Wattenweiler und Ellzee unterstützten mit insgesamt zwölf Personen bei den Absperr- und Verkehrsleitungsmaßnahmen. Die Straßenmeisterei wurde zum Abbinden von Betriebsstoffen und zur Beschilderung hinzugezogen, so die Polizei in ihrem Bericht. (AZ)

