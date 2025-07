Sommerkonzerte in bunter Vielfalt

Ein großer Erfolg waren auch dieses Jahr wieder die beiden SKG-Sommerkonzerte in der Mehrzweckhalle der Schule. Unter der Leitung von Herrn Neuburger, Herrn Leicht, Herrn Kovac und Frau Freier präsentierten über 150 Schülerinnen und Schüler in unterschiedlichen Musikformationen einem begeisterten Publikum ein schwungvolles, unterhaltsames Programm. Pop- und Rocktitel wie "Pompeii" (D. Smith), "We are the World" (M. Jackson), "The longest Time" (B. Joel), "Swing" (R. Horn) u.a., gespielt und gesungen von SKG-Band, Chorklassen der 5. Jahrgangsstufe, Vokalensemble, Streichorchester und Großem Chor, erklangen ebenso wie unterhaltsame und raffinierte Arrangements aus der Kammermusik. Die Begleitung am Klavier übernahm in bewährter Weise Silvia Kolb. Mit lang anhaltendem Applaus endete jeweils ein schöner Konzertabend.

