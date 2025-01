132 Menschen testen winterkalten Oberrieder Weiher

500 Menschen wollten zuschauen, 132 haben es wahr gemacht: So viele mutige Schwimmerinnen und Schwimmer haben am strahlend sonnigen und eiseskalten Silvesternachmittag den Oberrieder Weiher als Plantschbecken genutzt. Das Silvesterschwimmen hat an dem Badesee Tradition. Ursprung ist der Wunsch der Wasserwacht, ihre aktiven Mitglieder für alle Wassertemperaturen fit zu machen.

