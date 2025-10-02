B-300-Baustelle am Krumbad – und der Reha-Alltag geht trotzdem weiter

Wer momentan ins Krumbad fährt, braucht Geduld. Seit Montag ist die B300 ab dem Krumbad Richtung Osten für den Autoverkehr gesperrt (wir berichteten). Eine Straße, die für Patientinnen und Patienten, Beschäftigte und Gäste des Heilbads von zentraler Bedeutung ist. Täglich checken hier bis zu 100 Patienten ein. Etwa Reha-Patienten, die für mehrere Wochen bleiben, oder ambulante Patienten mit Rezepten. Hinzu kommen Ausflügler oder Tagungsgäste. Für diejenigen, die von Thannhausen beziehungsweise Ursberg kommend anreisen, führt der Weg derzeit nur über eine ausgeschilderte Umleitung. Aus Krumbach kommend ist die Anfahrt wie gewohnt möglich, wenngleich durch laufende Bauarbeiten mit kurzen Wartezeiten zu rechnen ist.

Krumbach: Bauarbeiten am Krumbad sorgen für Umleitungen

Das Krumbad gilt mit rund 27.400 Übernachtungen im Jahr als einer der wichtigsten Gesundheitsstandorte in Schwaben. Jetzt und für die kommenden fast sieben Wochen muss es mit Einschränkungen leben. Geschäftsführer Peter Heinrich spricht von einer „herausfordernden Zeit“, sieht die Arbeiten jedoch als dringend notwendig an. Und er freut sich schon auf den geplanten Abschluss der Arbeiten nach den Herbstferien: „Die Linksabbiegespur und die neue Bushaltestelle sind für uns schon ein lange gehegter Wunsch. Das war einfach eine gefährliche Stelle.“

2005 ereigneten sich innerhalb weniger Monate gleich zwei tödliche Unfälle im Bereich der Krumbad-Zufahrt. Ein Seniorenehepaar wurde damals von einem Auto erfasst, als es auf dem Weg zur Bushaltestelle die B300 überquerte. Wenige Monate später starb ein 78-jähriger Radfahrer, der aus einem Feldweg kommend auf die Bundesstraße fuhr. Die Bushaltestelle an der gegenüberliegenden Straßenseite wurde nach längerer Diskussion Richtung Krumbach verlegt. Doch seitdem hielten sich einige Passanten nicht an die offizielle Strecke über den Feldweg, sondern überquerten wieder die Bundesstraße.

Peter Heinrich bittet darum, die reguläre Zufahrt trotz abgefräster Fahrbahn zu nutzen. Foto: Oliver Wolff

Das Staatliche Bauamt Krumbach richtet nun für eine bessere Verkehrssicherheit am Krumbad eine Linksabbiegespur ein, verlegt die Bushaltestelle wieder an ihren ursprünglichen Platz und baut außerdem eine beleuchtete Querungshilfe für Fußgänger. Für das Krumbad selbst bedeutet die Sperrung zusätzlichen Organisationsaufwand. Ambulante Patienten kommen meist mit dem Auto, einige auch mit dem Fahrrad oder Flexibus. Reha-Patienten werden in der Regel mit Fahrdiensten gebracht. „Wir haben Lagepläne erstellt und weisen seit Wochen auf die Umleitungen hin.“ Trotzdem passiere es, dass Patienten irritiert sind, zu spät kommen oder Termine absagen, so Heinrich. Auch die rund 130 Beschäftigten spürten die Einschränkungen. „Viele von ihnen pendeln täglich aus der Umgebung und müssen nun Umwege in Kauf nehmen. Zu den Stoßzeiten staut es sich“, sagt der Geschäftsführer.

Autofahrer sollen nicht den Fuß- und Radweg nutzen – mit einer Ausnahme

Mitte/Ende Oktober wird die Buslinie 600, die momentan noch über die Baustelle fährt, für etwa eineinhalb Wochen nicht am Krumbad halten. Auch Autos können dann von Westen kommend nicht den regulären Weg fahren. In dieser Zeit ist das Heilbad ausnahmsweise über den Fuß- und Radweg anfahrbar. Heinrich appelliert dringend, aktuell nicht eigenmächtig mit dem Auto über den Fuß- und Radweg zu fahren. Dort seien auch Patienten mit Rollatoren unterwegs.

Ab Sonntag, 5. Oktober, gibt es in der Kapelle im Krumbad wieder jeden Sonntag um 10 Uhr einen Gottesdienst, abgehalten von Pater Gigi aus Ursberg. Seit Juni konnte Pfarrer Heidingsfelder aus gesundheitlichen Gründen keinen mehr abhalten.