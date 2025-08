Straße zwischen Attenhausen und Krumbach gesperrt

Verkehrsteilnehmer, die von Osten vom Stadtteil Attenhausen nach Krumbach fahren wollten, wurden am Montag überrascht und mussten sich einen anderen Weg in die Kammelstadt suchen, denn die Straße war gesperrt. Die Redaktion fragte bei der Stadtverwaltung in Krumbach nach dem Grund.

Die Ortsverbindungsstraße zwischen Krumbach und Attenhausen ist seit Montag, 4. August, wegen Baumpflegearbeiten für den Verkehr gesperrt. Wie Ordnungsamtsleiter Mathias Vogel im Gespräch mit der Redaktion erläuterte, werden beidseits der Straße Durchforstungsmaßnahmen erledigt. Dafür werde man drei bis vier Tage brauchen. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, über die Bundesstraße 300 auszuweichen.

Spätestens am Donnerstag, 7. August, soll die Straße wieder offen sein

Eigentlich wolle man innerhalb von drei Tagen fertig sein, doch je nach Wetterlage können sich die Arbeiten auf Donnerstag, 7. August, ausdehnen, so Vogel. An der Straße liegen Grundstücke zweier Waldbesitzer. Zum einen sind dies die Bayerischen Staatsforsten und zum anderen die Stadt Krumbach. Sowohl die Staatsforsten sind baumpflegerisch tätig als auch Stadtförster Axel Dinger mit seinem Team. Beidseits der Straße wird es kräftige Rückschnitte geben, erklärt der Ordnungsamtsleiter, damit man dort eine Weile Ruhe habe.

Auch die Straßendecke wird erneuert zwischen Attenhausen und Krumbach

Nach diesen Arbeiten sei die Straße noch einmal gut eine Woche geöffnet. Spätestens ab Montag, 18. August, gibt es eine Vollsperrung für den Verkehr. In einem Teilbereich wird die Ortsverbindungsstraße für eine Deckenerneuerung abgefräst. Wie lange diese Arbeiten dauern werden, kann Vogel noch nicht abschätzen. Allerdings müssten sie spätestens abgeschlossen sein, wenn ab 22. September die B300 beim Krumbad für Bauarbeiten gesperrt werde. Die Baumaßnahme an der Ortsverbindungsstraße Attenhausen-Krumbach sei bereits im Mai einmal angekündigt worden, sagt Vogel. Straßenbaulastträger ist die Stadt Krumbach.