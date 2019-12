vor 54 Min.

16 Medaillen im Allkampf

Thannhauser räumen ab

Die Allkampfmeisterschaft in Dillingen war für die Aktiven der Thannhauser Sportschule Mayer ein voller Erfolg. Zahlreiche Siege konnten die jungen Allkämpfer erringen. Ausgerichtet wurden die Deutsche Meisterschaft (Schwarzgurte) sowie die offene Landesmeisterschaft für Farbgurte. In allen Wettbewerben waren über 150 Sportler am Start.

Ausrichter und Organisator Heinrich Magosch war erfreut über die große Zahl an Kindern und Jugendlichen, die mit großem Fleiß und zusätzlichen Qualifikationen die Voraussetzungen zur Teilnahme geschafft hatten. Sehr gefragt war auch der Teamgeist, da in den Disziplinen Kombination, Synchronform und Freikampf je drei Sportler als Team starten. Um Deutscher oder Landesmeister zu werden, brauchte es in verschiedenen Disziplinen mehrere Erfolge. (zg)

Deutsche Meister Einzel 1. Johanna Langhans, 2. Silas Hösle Landesmeister Einzel 1. Valentina Berisha, Enrico Riccardi, 2. Carmen Stölzle, Anton Welzhofer, 3. Luisa Lachenmeier, Emma Plersch, Markus Miller, Johanna Bruckner Landesmeister Team 1. Carmen Stölzle, Johanna Bruckner, Valentina Berisha, 2. Enrico Riccardi, Markus Miller, Anton Welzhofer

