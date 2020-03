vor 3 Min.

Auf Zypern geht’s bergab für Egger

Warum der Obergessertshauser beim Zweier-Team-Rennen nicht in Topform ist

Das war noch nicht das Gelbe vom Ei: Beim Afxentia-Etappenrennen der Mountainbiker auf Zypern hat der Obergessertshauser Georg Egger zusammen mit seinem Partner Max Brandl (Lexware-Team) Platz fünf erreicht. Während allerdings Brandl in hervorragender Frühform unterwegs war, ließ Eggers Leistung reichlich Luft nach oben. „Ich hatte keine Power“, gestand der Sportler nach der Zielankunft.

Vor allem nach dem abschließenden Cross-Country-Rennen konnte Brandl sehr zufrieden sein. Da kam er mit 35 Sekunden Rückstand auf den tagesschnellsten Alan Hatherly (Südafrika, 1.24:04) als Dritter ins Ziel. Weil das Afxentia diesmal als Zweier-Team-Rennen ausgetragen und die Ergebnisse der beiden Partner addiert wurden, blieb Brandls Freude über die gute Leistung am vierten und letzten Tag allerdings etwas verhalten. Dass Egger nicht in der Verfassung antrat, die er sich selbst gewünscht hätte, hatte freilich konkrete Ursachen. Zwei Tage zuvor stürzte der Obergessertshauser auf die Schulter. Vermutlich waren es die Prellungen, die ihm vor allem auf der zweiten Etappe Rückenprobleme verursachten, nachdem er und Brandl das Zeitfahren als Elfte abgeschlossen hatten. Auf der dritten Etappe konnte sich Egger besser in Szene setzen und musste erst am Ende Federn lassen.

Am Ende kamen die beiden Lexware-Fahrer 17:45 Minuten hinter dem Siegerteam Ondrej Cink/Bartlomej Wawak (Tschechien/Polen) ins Ziel, sammelten jeweils 70 Weltranglistenpunkte und brachten zumindest Brandl die Gewissheit, dass er sehr gut aus dem Winter gekommen ist. (zg)

