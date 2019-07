vor 37 Min.

„Aufstehen, Krone richten, weiter geht’s“

Trophäen hat Günter Sonner in seinem Leben schon viele gesammelt. Er zählt zu den höchsten Schwarzgurtträgern Deutschlands. Mittlerweile ist er in seiner Taekwondo-Schule nur noch als Trainer aktiv.

Am Samstag findet in Günzburg die bayerische Technik-Meisterschaft im Taekwondo statt. Auch Schüler von Günter Sonners Sportschule machen mit. Warum Talent dabei nicht alles ist

Von Lea Binzer

Günter Sonner ist erfolgreicher Taekwondo-Trainer und Inhaber der Sportschule Sonner im Günzburger Stadtteil Wasserburg. Nächstes Jahr feiert die Sportschule ihr 30-jähriges Bestehen. Über Nachwuchsprobleme kann der 62-Jährige nicht klagen. Die jüngsten Schüler sind fünf Jahre alt, der Älteste ist 65. Zum Teil ist der Zulauf so groß, dass Sonner sogar Aufnahmestopps verhängen muss. Viele seiner Talente sind am Samstag bei der bayerischen Technik-Meisterschaft im Taekwondo in der Rebayhalle Günzburg zu sehen.

Taekwondo scheint ein beliebter Kampfsport zu sein. Woran liegt das?

Das Wort Taekwondo kommt aus dem Koreanischen und ist eigentlich eine Zusammensetzung aus drei Begriffen, die Fuß, Faust und Weg heißen. Sie stehen stellvertretend für die Verbindung von Fuß-, Handtechnik und dem Geist. Taekwondo verbindet somit körperliche Ausdauer, Disziplin, Selbstsicherheit und Selbstverteidigung. Gerade Kinder werden dadurch achtsamer, respektvoller und mutiger, da ihre Psyche gestärkt wird. Das sind besonders für Eltern wichtige Gründe, wenn ihre Kinder zu uns kommen. Die Erwachsenen kommen meist, weil sie einen Sport oder ein Hobby suchen.

Und woran liegt es, dass gerade ihre Sportschule so beliebt ist?

Bei uns herrscht eine super Atmosphäre, weil wir beim Training Spaß miteinander haben. Und genau das müssen wir vermitteln. Unser Vorsatz lautet: Nach dem Training sollen alle mit einem guten Gefühl den Trainingsraum verlassen. Außerdem haben wir viele langjährige Trainer, die sich für den Einzelnen Zeit nehmen und mit Kindern bestens umgehen können.

Die bayerische Taekwondo-Meisterschaft am Samstag findet im Bereich Technik statt. Was heißt das?

Das ist quasi wie Schattenboxen, ein Kampf gegen einen unsichtbaren Gegner. Dabei geht es um Formenabläufe. Vollkontakt, das ist der andere Bereich, wird am Samstag hingegen nicht Teil des Wettkampfs sein. Das ist wie Kickboxen, nur ohne großen Fausteinsatz. Es kommt also auf die Fußtechnik an. Dabei kämpft man in kompletter Schutzausrüstung in einem richtigen Wettkampf gegeneinander. Was es am Samstag aber noch zusätzlich geben wird, ist der Bereich Freestyle, bei dem Formenabläufe und Akrobatik mit Musik bewertet werden.

Die Meisterschaft ist für Teilnehmer ab acht Jahren. Wie bekommen sie so viele Kinder wettkampftauglich?

Speziell für Turniere gibt es bei uns ganzjährig an vier Tagen die Woche Formenlauftraining. In den Pfingstferien bieten wir ein Trainingslager an. Außerdem selektieren wir Kinder aus dem Breitensportbereich, bei denen wir die Voraussetzungen für eine Turnierteilnahme sehen. Wir sprechen mit den Eltern, ob sie und ihr Kind bereit sind, den größeren zeitlichen Aufwand mitzumachen. Dann dürfen die Kinder ins Turniertraining reinschnuppern. Wenn sie Spaß haben, machen sie weiter und sind nach einem halben bis dreiviertel Jahr turnierbereit.

Ist denn einzig das Talent für einen Sieg entscheidend?

Nein, es kommt nicht nur auf das Talent an. Für Wettkämpfe muss man viel Zeit und Training investieren. Man muss sich den Sieg kontinuierlich erarbeiten. Auch ein Quäntchen Glück gehört beim Gewinnen immer dazu. Den Sportlern wird bei uns schon von Anfang an vermittelt, dass auch Niederlagen zum Turniersport dazugehören. Unser Motto, das übrigens für das ganze Leben gilt, heißt: Aufstehen, Krone richten und weiter geht’s.

Ihre Schüler sind alle Mitglieder des Taekwondo-Clubs Donau-Lech-Iller und starten auch überaus erfolgreich für diesen Verein. Sind Sie eigentlich der erfolgreichste Verein Bayerns?

Im Landesverband sind wir nach der Teamwertung beim Formenlauf tatsächlich führend. Seit Jahren sind wir die Nummer eins, gefolgt von der SG Krumbach, die unser großer Konkurrent ist, aber im positiven Sinn. Wir schaukeln uns so gegenseitig immer hoch.

Der TC Donau-Lech-Iller ist natürlich auch ein sehr großer Verein.

Das stimmt. Wir sind mit 1650 Mitgliedern der größte Taekwondo-Verein in Deutschland. Ich muss aber dazu sagen, dass wir ein sehr großes Einzugsgebiet haben, das bis Niederbayern und Stuttgart geht.

Worauf dürfen sich die Fans denn bei der Meisterschaft am Samstag freuen?

Unter den 200 Teilnehmern sind einige Spitzenleute aus Bayern dabei – wie Desiree Neumann und Jessica Schober vom TC Donau-Lech-Iller, die im Frühjahr in der Türkei Europameisterinnen wurden.

Was liegt Ihnen für die Zukunft des Taekwondos besonders am Herzen?

Es wäre schön, wenn es bei uns so weitergehen würde wie bisher, dass die Faszination an der Sportart bei uns Trainern und bei den Sportlern lange erhalten bleibt.

