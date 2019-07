00:04 Uhr

Bayerische Meistertitel für Landkreis-Schützen

Die Gaue Burgau, Günzburg-Land und Krumbach sind in München stark vertreten

Von Martin Gah

Die bayerischen Meisterschaften der Sportschützen haben begonnen. Und einige Schützen aus den drei Gauen des Landkreises konnten bereits Erfolge verbuchen.

Eine Mannschaft und ein Einzel-Teilnehmer aus dem Gau Burgau konnten ihre im Gespräch mit unserer Redaktion geäußerten Ambitionen noch übertreffen. Die Luftpistole-Juniorinnen mit der Balzhauserin Larissa Böck, Laura Heidler und Madlen Dröber machten den Traum vom Meistertitel wahr.

Bundesliga-Schütze Alexander Kindig, der sich, wie die jungen Damen, primär die Qualifikation zur deutschen Meisterschaft zum Ziel gesetzt hatte, wurde bayerischer Meister in der Luftpistole-Herrenklasse I mit 238,3 Ringen im Finale der besten Acht. Zusätzlich kam Kindig mit der freien Pistole auf den fünften Platz. Eine weitere Siegermannschaft des Gaues Burgau mit Sebastian Schulz, Jan-David Kreiser und Maximilian Kentner ging in der Luftpistole-Junioren Klasse I an den Stand.

Auch der Schützengau Günzburg-Land hat bereits einen Meister hervorgebracht. Heinrich Völlmar von Edelweiß Bühl belegte den ersten Platz in der Luftgewehr-Auflage Seniorenklasse III. Er erzielte 317,6 Ringe. Außerdem erreichten Schützen des Günzburger Gaues zahlreiche Top Ten-Plätze. Tanja Keck kam auf den fünften Platz in der Luftpistole-Auflage-Seniorinnenklasse II. Hermann Hins belegte den siebten Platz in der Kleinkaliber-Auflage-Seniorenklasse eins. Platz acht erreichten Ingrid Steger in der Kleinkaliber-Auflage-Seniorinnenklasse I sowie Franz Hartmann in der Luftgewehr-Auflage-Seniorenklasse V.

In der Mannschaftswertung kam das Kleinkaliber-liegend-Team von Güssen Leipheim auf Platz vier (Michael Hausner, Stefan Hausner, Lukas Glöckler). Das Großkaliber-liegend-Team der BSG Offingen (Marcus Stricker, Stephan Stricker, Alexander Ferner) belegte den siebten Platz. Ferner erreichte ein Team von Güssen Leipheim (Hermann Hins, Simon Schauz, Ingrid Steger) Platz zehn in der Kleinkaliber-Auflage-Seniorenklasse eins.

Auch Schützen aus dem Gau Krumbach mischten oben mit. Am erfolgreichsten waren dabei die Vertreter des WTC Thannhausen. In der Wurfscheibendisziplin Trap wurde Sebastian Schweiger mit 87 Scheiben bayerischer Meister in der Juniorenklasse II. Hubert Dippold kam auf Platz zwei in der Herrenklasse II. Zusammen mit seinen Kollegen Rudolf König und Hans-Peter Schuster belegte er zudem den dritten Platz in der Mannschaftswertung. Horst Janetti vom SV 1886 Breitenthal verpasste das Podium nur knapp. Er kam auf Rang vier in der Luftpistole-Auflage.

Krumbachs Gausportleiter Bernhard Fendt hob außerdem das Ergebnis von Katrin Mair (Schützenblut Balzhausen) hervor. Sie trat zum ersten Mal in der Disziplin Kleinkaliber 3 x 20 an und belegte in der Juniorinnenklasse II mit Platz 19 von 42 Teilnehmerinnen einen Platz im guten Mittelfeld. Fendt selbst landete auf Rang vier beim 100-Meter-Gewehrschießen der Körperbehinderten ohne Hilfsmittel.

