Punkt gewonnen oder Punkt verloren?

Wie die Tischtennisspielerinnen aus Mindelzell das 7:7 in Dillingen bewerten

Einen Sieg und ein Unentschieden geholt haben die Tischtennisspielerinnen des SV Mindelzell bei ihren jüngsten beiden Auftritten in der Bezirksoberliga. Gegen die SG Königstetten gewannen sie klar 8:2 und beim Aufstiegsaspiranten TV 1862 Dillingen erreichten sie ein 7:7. Dass hier nur ein Punkt raussprang, war den Zellerinnen im Rückblick gar nicht recht. Spielführerin Katharina Prösel haderte: „Vor der Partie wären mit dem Unentschieden sehr zufrieden gewesen, nun sind wir ein bisschen enttäuscht, da wir schließlich fünf Sätze mehr gewonnen haben.“

Doch die Mindelzellerinnen müssen nicht traurig sein. Dank der drei Punkte verlassen sie die Abstiegsränge und nehmen einen Mittelfeldplatz in der Tabelle ein.

Im Heimspiel gegen die SG aus Königsbrunn und Haunstetten zeigte das Frauenteam von Beginn an eine konzentrierte Leistung und führte nach den Doppeln sowie der ersten Einzelrunde bereits 5:1. Nach der zweiten Einzelrunde war die Partie bereits entschieden. Es punkteten die Doppel Hofbaur/Kerler und Glink/Prösel sowie in den Einzeln Kerstin Hofbaur (2), Katharina Prösel (2) und Klara Kerler (2).

In Dillingen zeigten sich die Zellerinnen unbeeindruckt von der Außenseiterrolle und starten kämpferisch. Die Anfangsphase gestaltete sich ausgeglichen und der Zwischenstand lautete nach den Doppeln sowie der ersten Einzelrunde 3:3. Hofbaur/Kerler sowie Kerstin Hofbaur und Katharina Prösel sicherten die Punkte für die Gäste. In der zweiten Einzelrunde lief es noch besser und die Mindelzeller Damen konnten dank der Erfolge von Hofbaur, Franziska Glink und Prösel drei der vier Spiele für sich entscheiden, was eine überraschende 6:4-Führung bedeutete. Doch in den Überkreuzpartien stemmte sich Dillingen gegen die drohende Niederlage und holte sich diesmal drei Einzel. Lediglich die aktuell glänzend aufgelegte Kerstin Hofbaur holte sich ihren dritten Tagessieg, der den Gästen schließlich den Punktgewinn einbrachte.

Keine Punkte gab es hingegen für die Bezirksliga-Männer des SV Mindelzell. Gegen Tabellenführer SV Unterknöringen verlor das Team erwartungsgemäß 3:9. Nach erstmals drei Doppelniederlagen konnte im ersten Durchgang nur Spitzenspieler Benjamin Schneider gegen Christian Göttl punkten. Noah Dietmayer baute mit einem Erfolg gegen Christian Winterstein seine Siegesserie weiter aus. Nico Schneiders Erfolg, ebenfalls gegen Göttl, sollte der letzte Punkt der Zeller werden. Rudolf Rothermel und Josef Schwarz hatten trotz ansprechender Leistungen das Glück nicht auf ihrer Seite, beide verloren gegen Christian Sieber im fünften Satz 11:13. Insgesamt allerdings zeigte die Mannschaft eine gute kämpferische Leistung, die für das Kommende hoffen lässt. (AZ)