vor 52 Min.

Bis zur Pause hält Thannhausen dagegen

Gegen Gersthofen muss die TSG erst in der zweiten Hälfte drei Treffer hinnehmen

Die TSG Thannhausen hat auch ihr Heimspiel gegen den TSV Gersthofen verloren. Der Fußball-Bezirksligist musste sich den Augsburger Vorstädtern mit 0:3 geschlagen geben. Dass die TSG die Saison als Tabellenletzter beenden würde, war schon vor dem Spiel klar.

Das Spiel besuchten dann auch nur 30 Zuschauer. Gegner Gersthofen steht nach dem Erfolg beim ehemaligen Bayernligisten auf dem fünften Platz. Der Sprung auf Platz zwei, der zur Teilnahme an der Aufstiegsrelegation zur Landesliga berechtigt, ist aber zwei Spieltage vor Saisonschluss und einem Rückstand von acht Punkten nicht mehr möglich.

Nach der 25. Saisonniederlage sind die Thannhauser jetzt seit dem 14. Oktober des vergangenen Jahres ohne Punkt. Gegen den TSV Hollenbach, der nach einer tollen Serie auf den dritten Platz rückte, gewann die TSG mit 1:0.

Die Partie gegen Gersthofen war bis zur Pause ausgeglichen. 0:0 stand die Begegnung zur Halbzeit. Die erneut mit Reservespielern aufgefüllte TSG stand defensiv gut, der TSV tat sich schwer. In der 54. Minute war der Bann aber dann gebrochen. Okan Yavuz netzte ein. Der Kapitän erzielte sein sechstes Saisontor. Den zweiten Gersthofener Treffer steuerte in der 68. Minute Ferkan Secgin bei. In der 80. Minute war schließlich Nico Baumeister erfolgreich. Die ersatzgeschwächten Thannhauser kämpften bis zum Schluss und ließen keinen weiteren Gegentreffer mehr zu. (ulan)

TSG Thannhausen Hakin, Halavart (59. Selimaj), Stempfle, Tafaj, Brugger, M. Yildiz, Cozzetto (46. Hoti), Abuska, Haboubi (68. Grmaca), A. Yildiz, Berisha

