Der TSV Niederraunau beginnt mit der Sportabzeichen-Abnahme

Günzburg Schritt für Schritt ist Sport im Freien wieder möglich. Der TSV Niederraunau zählt zu den Sportabzeichen-Hochburgen im Landkreis Günzburg und hat nun mit der Abnahme des Deutschen Sportabzeichens begonnen.

Das Deutsche Sportabzeichen ist ein Leistungsabzeichen, das in Bronze, Silber und Gold verliehen wird. Für bestimmte Berufsgruppen wie Zoll, Polizei, Bundesgrenzschutz ist das Sportabzeichen verpflichtend.

Welche Vereine in der Region das Sportabzeichen abnehmen, kann beim BLSV Kreis Günzburg per E-Mail (info@sport-fun-run.de) angefragt werden. Die Termine für die Abnahme in Niederraunau gibt es unter www.tsv-niederraunau.de im Internet. (AZ)