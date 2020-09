vor 19 Min.

Bubesheim zeigt Zauberfußball

Eine starke halbe Stunde reicht dem SCB zum Sieg

Von Alexander Sing

120 Zuschauer waren zur Heimpremiere des SC Bubesheim nach dem Restart der Liga an den Sportplatz gekommen. Und sie brauchten ihr Kommen nicht zu bereuen. Beim Bezirksliga-Duell gegen den TSV Rain/Lech II zeigte der SC Bubesheim vom Anpfiff weg Zauberfußball. Den konnte er aber nicht bis zum Ende durchhalten.

Die Rainer, die aktuell auf dem vorletzten Tabellenplatz liegen, wurden von den Bubesheimern überrannt und kamen in der ersten halben Stunde kaum über die Mittellinie. Besonders das Mittelfeld-Duo Axel Schnell und Steffen Hain brachte ordentlich Tempo ins Angriffsspiel des Tabellenzweiten. Bereits nach drei Minuten stand es 2:0 für die Gastgeber.

In der 2. Minute traf Sven Seibold per Kopf nach Eckball, eine Minute später netzte Schnell im Nachschuss ein. In der Folge hielt Bubesheim zwar das Tempo hoch, verpasste es aber, Tore nachzulegen und sich so ein bequemen Vorsprung zu verschaffen. Das rächte sich in der 40. Minute. Der SCB hatte ein wenig von seiner Anfangsintensität eingebüßt. Da kam Rain nach einem Eckball zum Schuss. Den ersten Versuch hielt SCB-Kapitän Simon Zeiser noch, beim Nachschuss war er aber machtlos. So ging es mit 2:1 in die Pause.

Die zweite Hälfte verlief dann ausgeglichener. Bubesheim schaffte es nicht mehr, so viel Druck aufzubauen wie zu Spielbeginn. Auch weil die junge Rainer Mannschaft sich bis zum Schluss wehrte und eine läuferisch und kämpferisch starke Leistung zeigte. Zudem waren mit Hakan Polat, Steffen Hain und Tanay Demir drei Bubesheimer angeschlagen in die Partie gegangen. Julian Schmid fehlte komplett. Letztlich schaffte es keines der beiden Teams mehr, sich große Chancen herauszuspielen. Kurz vor Schluss flog der Rainer David Pickhard noch mit einer Roten Karte vom Platz.

SCB-Abteilungsleiter Karl Dirr zeigte sich dennoch zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft: „Sie haben nach der Niederlage vergangene Woche eine Reaktion gezeigt und sich rehabilitiert. Gerade am Anfang war das wirklich überragend - auch wenn wir vielleicht ein bisschen überpowert haben.“ Nun gelte es, so Dirr, diese Leistung über ein längeres Zeitfenster abzurufen und am Torabschluss zu arbeiten.

SC Bubesheim Zeiser, Seibold, Lacic, Schäfer, Hain (54. Tu. Demir), Ta. Demir (67. Glöckle), Wallner, Polat, Schnell, Akpaloo, Merkle

