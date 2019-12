05.12.2019

Dämpfer im Titelkampf für die Damen der TSG Thannhausen

Oberliga-Team verliert klar im Spitzenspiel. Herren und Reserven siegen

Ein nur knapp negatives Satzverhältnis und sogar mehr gewonnene Bälle, aber 3:8 verloren – so erging es den Tischtennis-Damen der TSG Thannhausen im Spitzenspiel der Oberliga Bayern. Gegen starke Gäste vom TB/ASV Regenstauf war die Niederlage deutlich zu hoch. Mit 15:3 Punkten steht die TSG-Mannschaft nach der Vorrunde punktgleich mit Birkland auf dem zweiten Platz, der ebenfalls zum Regionalliga Aufstieg reichen würde. Die Meisterschaft rückt aber erst mal in die Ferne.

In den Doppeln punkteten Takacs/Brüller zum 1:1. Nach der ersten Runde stand es dann 1:5 – Csilla Nagypal und Luna Brüller lagen beide in Führung, hatten beide Matchbälle und auch Lili Takacs unterlag nur knapp. In der zweiten Runde unterlag Nagypal der starken Spitzenspielerin Molnar, aber Sarah Alzinger verkürzte auf 2:6. Brüller gewann ihr zweites Einzel souverän, aber Takacs kassierte die nächste 10:12-Niederlage im Entscheidungssatz – 3:7. Nach einem großen Kampf gegen Molnar hieß es für Lili Takacs wieder 2:3. In der Folge wäre durch die formstarken Alzinger und Brüller durchaus noch etwas möglich gewesen. Doch es sollte an diesem Tag nicht sein.

Zuvor gewannen die Damen mit 8:2 gegen den Viertplatzierten TSV Herbertshofen. Hier waren Nagypal/Alzinger, Takacs/Brüller, Sarah Alzinger (2), Lili Takacs (2) und Luna Brüller (2) erfolgreich.

Die erste Herrenmannschaft der Thannhauser distanzierte sich im Heimspiel weiter von der Abstiegszone der Verbandsliga Südwest durch ein 9:3 gegen Schlusslicht Hohenpeißenberg und steht mit 8:8 Punkten im gesicherten Mittelfeld der Verbandsliga. Die Punkte für den Aufsteiger holten Kaindl/Glück, Grönert/Konrad Hilbert, Florian Kaindl (2), Florian Glück (2), Simon Stegmann (2) und Jannis Grönert. Philipp Mayer musste verletzt aufgeben.

Die zweite Mannschaft der Thannhauser Damen hatte im Derby gegen den SV Mindelzell die erwartet schwere Aufgabe. Durch ein hart erkämpftes 8:5 führen die Damen weiter die Bezirksoberliga an, dazu unterlagen zwei von drei Verfolgern. Im Doppel waren Fendt/Hegedüs erfolgreich, eine starke Sarah Fendt führte das Team dann mit drei Einzelerfolgen zum Sieg. Dazu punkteten Hedi Hegedüs (2) und eine starke Alina Ramp (2).

Die zweite Herrenmannschaft beschließt die Vorrunde mit 10:8 Punkten im Mittelfeld der Bezirksoberliga, aber nur einen Punkt hinter dem Drittplatzierten. Gegen den SC Siegertshofen II gelang die Revanche für die Relegation mit 9:7. Die Punkte holten Herold/Stapfer (2), Alexander Schweiger, Johannes Weber (2), Christoph Reisacher (2), Philipp Mayer, Reinhard Stapfer.

In der Bayernliga war ein 7:7 für die Mädchenmannschaft gegen den SV Memmingerberg eine herbe Enttäuschung. Alle vier Spiele im Entscheidungssatz gingen verloren, dennoch ist das Remis zu wenig. Die Punkte holten Fendt/Hegedüs, Sarah Fendt (2), Hedi Hegedüs (2), Alina Ramp und Lea Geiger. (zg)

