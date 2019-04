00:03 Uhr

Das perfekte Abschiedsgeschenk

Dank einer Galavorstellung seiner Youngster und Torhüter Jekle siegt Raunau klar gegen Simbach

Einen begeisternden Abschied haben nahezu 400 Zuschauer und eine gut aufgelegte Niederraunauer Mannschaft dem scheidenden Trainer Udo Mesch beim letzten Heimspiel der Saison beschert. In einem mitreißenden Landesliga-Spiel schlug der TSV Niederraunau den TSV Simbach mit 30:26 (16:12).

Wenn man vom Einfluss auf die endgültige Platzierung und vom Ehrgeiz des Trainers absieht, ging es bei diesem Spiel nur noch um die „Goldene Ananas“. Raunau hatte sich schon im März aller Sorgen im sich nun zuspitzenden Abstiegskampf entledigt. Die volle Halle war bei diesen Voraussetzungen schon eine Überraschung. Aber kein Zuschauer musste sein Kommen bereuen.

Zwar verlief das Spiel 40 Minuten lang relativ emotionslos, dann spitzte sich das Geschehen aber zu und endete mit dem bekannten Hexenkessel im Krumbacher Schulzentrum. Besonderen Einfluss darauf hatten die Youngsters im Raunauer Team, die in der entscheidenden Phase ohne jegliches Nervenflattern das Spiel für Raunau entschieden.

Die Tabellennachbarn aus Simbach hatten die weite Fahrt nur mit neun Spielern angetreten. Doch alle Leistungsträger waren an Bord, vor allem die zwei Raunauer Schreckgespenster Martin Kavka und Fabian Schwibach. Während Kavka, der Raunau schon einmal in Krumbach im Alleingang bezwungen hatte, relativ blass blieb, war Schwibach nie zu bremsen. Die Gäste suchten ihn immer wieder am Kreis und neben herausgeholten Siebenmetern netzte er insgesamt sieben Mal ein. Das war dann die perfekte Ausgangsbasis für ein spannendes Finale.

Die Raunauer, die sich wie immer auf ihr Tempo und ihr Spielvermögen verlassen mussten, waren das ganze Spiel über in Führung. Außer dem 0:0 gab es nicht ein einziges Unentschieden. Ebenso wie die Gäste immer den Kreisspieler suchend, konnte sich vor allem Lasse Sadlo auszeichnen. Der gesamte Rückraum glänzte dabei mit tollen Anspielen.

Dennoch war das Spiel zwischenzeitlich beinahe einschläfernd. Beim 11:10 forderte Leitwolf Mathias Waldmann seine Kameraden zum Aufwachen auf. In Folge kamen das 12:10 durch einen Konter über Florian Rothermel, das 13:11 durch ein Unterzahltor von Moritz Hegenbart und das 15:12 mit einer Superleistung von Sadlo, der einen Abpraller im Flug aufnahm, einnetzte, aber auch hart landete.

Nach der Pause wurde es noch einmal eng. Beim Stand von 22:19 verwarf Raunau zwei Siebenmeter. Die Gäste aus Niederbayern holten bis zum 25:24 auf. Doch der bis dahin schon starke Maxi Jekle im Tor der Raunauer steigerte sich nun in „Unnachahmlichkeit“. Reihenweise warf er sich in gegnerische Würfe, allesamt frei abgefeuert. Er zeigte sich plötzlich unbezwingbar. Dazu die Leistungen der jungen Raunauer.

Das vorentscheidende 26:24 von Moritz Kornegger in Unterzahl und zwei Top-Leistungen von Sadlo und Oliver Blösch. Raunau war für Simbach unerreichbar geworden und Jekle hielt sowieso alles. Den Schlusspunkt, einen Kracher aus dem Rückraum, setzte dann Hegenbart. Die perfekte Grundlage für die Abschlussfeierlichkeiten um Udo Mesch. (zg)

TSV Niederraunau Jekle, Kuhn; Kiebler (2), A. Thalhofer (1), M. Thalhofer (2), Hegenbart (3), L. Konkel (3/2), Sadlo (7), Waldmann (3), Rothermel (3), Blösch (2), Kornegger (3)

