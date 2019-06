00:02 Uhr

Der Gau Krumbach setzt auf seine Routiniers

Wer aus dem südlichen Landkreis bei den Bayerischen Meisterschaften antritt – und wie die Chancen sind

Der Schützengau Krumbach ist für die am 16. Juni beginnenden Bayerischen Meisterschaften gut gerüstet. Einer der aussichtsreichsten Einzelstarter aus dem Landkreis ist Reiner Stohr von 1886 Breitenthal. Bei den Schwäbischen Titelkämpfen kam er in drei Wettbewerben weiter, nämlich im Kleinkaliber liegend, Kleinkaliber 100 Meter sowie mit dem Luftgewehr. Er tritt in der Seniorenklasse IV an, wo noch frei geschossen wird, also ohne Auflage. Stohr hat Erfahrung: 2012 wurde er schon einmal Bayerischer Meister in der Seniorenklasse.

„In meiner Jugend in den 60er-Jahren bot der Schützenverein eine Möglichkeit, aus dem Haus zu kommen“, erzählt der 65-Jährige. Am Schießsport gefällt ihm die Verbindung von Körperbeherrschung und Konzentration. Um seine Begeisterung dafür auch an junge Menschen weitergeben zu können, machte er den Übungsleiterschein und war auch als Gaujugendtrainer tätig.

In seinem Leben gab es auch eine langjährige Phase ohne Schießsport. Da ließ sich der Fußball besser mit seiner beruflichen Tätigkeit als Produktionsleiter bei einer Firma in Vöhringen vereinbaren. Erst mit dem Eintritt in die Rente fand er wieder an den Schießstand zurück. Stohrs heutiger Ausgleichssport ist das Radfahren. So legte er zum Beispiel bei einer Tour nach Norwegen 1900 Kilometer in zehn Tagen zurück. Ob er dann auch zur Deutschen Meisterschaft radelt? Stohrs Ziel zumindest ist es, sich über die Bayerische Meisterschaft zu qualifizieren. „Ganz vorne mitmischen werde ich nicht können, weil ich zur Zeit meinen Söhnen beim Hausbau behilflich bin und weniger trainieren kann“, erzählt Stohr.

Eine aussichtsreiche Mannschaft stellt das Trap-Team des WTC Thannhausen. Klaus Viellechner, Christian Weber und Gerhard Drutschmann traten dieses Jahr erstmals in dieser Besetzung zur Schwäbischen Meisterschaft an. Sie errangen gleich den Titel mit 198 Scheiben. Die Trap ist eine Schrotflinte mit zwei Läufen, bei der die Munition einen Durchmesser von 2,4 Millimetern hat. Eine Ladung beträgt jeweils 25 Gramm. Damit wird auf Scheiben geschossen, die in die Luft geworfen werden. Das Team trainiert zusammen einmal die Woche, teilweise sogar auf der Olympiaschießanlage in München-Hochbrück, dem Austragungsort der Bayerischen Meisterschaften.

Zwei Mitglieder der Mannschaft holten schon Titel bei Bayerischen und Deutschen Titelkämpfen. Viellechner wurde vor zwei Jahren Bayerischer Meister und Deutscher Vizemeister. Im Jahr 2011 wurde Drutschmann Deutscher Vizemeister. Das Ziel für die diesjährige Meisterschaft formuliert er so: „Wir wollen, wie man in Österreich sagt, aufs Stockerl kommen.“

Teil einer aussichtsreichen Mannschaft ist auch die Balzhauserin Larissa Böck. Sie trainiert am Stützpunkt in Waldkirch und startet für den Gau Burgau. Mit den Luftpistole-Juniorinnen Madlen Dröber und Laura Heidler wurde Böck Schwäbische Meisterin. Das oberste Ziel des Teams für die Bayerische Meisterschaft sei laut Heidler, sich gut zu verkaufen. Schön wäre aus ihrer Sicht die Qualifikation für die Deutsche Meisterschaft, ein Traum wäre ein Treppchenplatz. (mgh)

