00:04 Uhr

Die Mindelzellerinnen wollen oben mitmischen

In der Bezirksoberliga trifft das Team auf viele bekannte Gesichter. Die Männer wollen in der Bezirksliga mithalten

Mit insgesamt 64 Spielern startet die Abteilung Tischtennis des SV Mindelzell in die 43. Saison ihres Bestehens. Abteilungsleiter Josef Kerler schickt sechs Herren- und drei Damen-Teams sowie eine Jugendmannschaft auf Punktejagd.

Nach dem einjährigen Ausflug in die Verbandsliga starten die Frauen diese Saison wieder eine Etage tiefer, in der Bezirksoberliga. Zur Premiere haben sie am Freitag (Beginn: 20 Uhr) Heimrecht gegen die SpVgg Langenneufnach. In Schwabens höchster Liga möchten sich die Zellerinnen eine Platzierung in der oberen Tabellenhälfte sichern. Die neue Mannschaftsführerin Klara Kerler sagt: „Wie in unserer Aufstiegssaison wird es wieder eine spannende Punktrunde mit vielen knappen Spielen. Wir freuen uns auf umkämpfte Duelle mit vielen bekannten Gegnerinnen.“ Neben Kerler treten Franziska Glink, Kerstin Hofbaur und Katharina Prösel für den SV Mindelzell an.

Die Männer treten nach dem Klassenerhalt erneut in der Bezirksliga Gruppe 2 Süd an. Die Spieler um Kapitän Rudi Rothermel hoffen, dass sie trotz des Abgangs von Spitzenspieler Alexander Schweiger weiter in der Liga mithalten können und am Ende erneut der Klassenerhalt gefeiert werden darf. Neben Rothermel komplettieren Benjamin und Nico Schneider, Josef Schwarz, Stefan Pauker sowie Philipp und Sebastian Kerler die Mannschaft. Die erste Partie bestreitet das Team am 30. September beim Kissinger SC.

Die Frauen II um Spielführerin Annette Akermann kämpfen ebenfalls auf Bezirksebene. Die Zellerinnen streben in der Bezirksklasse A Gruppe 2 Süd einen Platz in der oberen Tabellenhälfte an. Zusammen mit Akermann auf Punktejagd gehen Anne Hörmann, Anneliese Strobel, Gabriele Prösel sowie Mesa Kerler.

Für die Männer II steht in der Bezirksklasse A Gruppe 3 Günzburg erneut der Klassenerhalt im Vordergrund. Darum kämpfen werden Kapitän Ernst Kerler, Martin Schäffler, Stefan Schreiber, Robert Schweiger und Fridolin Rothermel. (zg)

