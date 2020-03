vor 17 Min.

Doppelsieg von Vater und Sohn

Auf Ski und Snowboard kommt bei der Kreismeisterschaft keiner an den Glassenharts vorbei. Ausrichter SC Ichenhausen ist nicht nur mit dem Ablauf zufrieden

Herrliches Wetter und starke Leistungen in Oberjoch boten hervorragende Bedingungen für die Austragung der Kreismeisterschaften im Ski alpin und Snowboard. Der Vorsitzende vom Skiclub Ichenhausen, Herbert Bissinger, hatte spontan mit seinem Team die Ausrichtung der Wettkämpfe im Rahmen des 100-jährigen Jubiläums des Sportclubs Ichenhausen übernommen und bewältigte diese Aufgabe souverän.

Sportlich hatten altbewährte Sieger auch in diesem Jahr die Nase vorn. Die Kreismeister bei den Skiläufern heißen Lena Riggenmann und Julian Glassenhart, beide vom Skiclub Ichenhausen. Die Titel im Snowboard-Wettbewerb errangen Leonie Speinle, Skiclub Burgau und Karl-Heinz Glassenhart, ebenfalls SC Ichenhausen.

Mit knappem Vorsprung gegenüber Vereinskollegin Jana Hoffmann (29,77 Sekunden) gelang Rennläuferin Riggenmann mit einer sagenhaften Finalzeit von 28,99 Sekunden in diesem Jahr erneut das Triple, sodass der Wanderpokal des Landkreises Günzburg bei ihr verbleibt. Auch Leonie Speinle holte zum dritten Mal in Folge den Titel und darf den Pokal behalten.

Die Tagesbestzeit aller Teilnehmer mit 28,39 Sekunden erzielte Julian Glassenhart vor Teamkollege Michael Riggenmann mit 29,20 Sekunden sowie vor Robin Oehler (29,39 Sekunden) vom SC Burgau, der noch in der Jugendklasse startete. Bei den Snowboardfahrern überquerte heuer Karl-Heinz Glassenhart mit 39,90 Sekunden die Ziellinie fast um zwei Sekunden schneller als sein Konkurrent Matthias Bigelmayr vom SV Scheppach und rang ihm den Titel ab. Auf Platz drei folgte Thilo Schindler vom SC Günzburg mit 42,59 Sekunden. Mit von der Partie war auch in diesem Jahr wieder Samuel Hahn, der für seine tolle Leistung in der Special Class großen Applaus erhielt.

Vor der Siegerehrung sprach die Kreissportbeauftragte Andrea Högel den Helfern und Sponsoren großes Lob und dank des Landkreises aus. Anerkennende Worte fand auch der BLSV-Kreisvorsitzende Birkner, bevor die Pokale und Medaillen unter großem Beifall überreicht wurden. Besonders freute er sich über die gemeldete Teilnehmerzahl von 175 Startern mit acht Teams in der Hobbyklasse. (zg)

