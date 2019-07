vor 20 Min.

Drei Meistertitel für Rot-Weiß

Krumbacher Herrenteams stark in allen Altersklassen

Besser hätte das vergangene Wochenende für die Herrenteams des TC Rot-Weiß Krumbach kaum laufen können: Während die Herren II und Herren 40 II erwartungsgemäß auch im letzten Saisonspiel ungeschlagen blieben, durfte überraschend auch der Titelgewinn der Herren 50 in der Kreisklasse 1 bejubelt werden.

Mit aller Souveränität tüteten die Herren 40 II am Samstag ihre Meisterschaft in der Kreisklasse 1 ein. Beim abstiegsbedrohten TC Ay Senden hatten Alexander Holy, Florian Kirschenhofer, Dirk Eberhardinger und Alexander Donderer in ihren Einzeln keine Mühe. Lediglich Wolfgang Faist benötigte den dritten Satz (6:3/4:6/10:7), um damit bereits den Spiel- und Ligagewinn klarzumachen. Das Duo Eberhardinger/Donderer sorgte schließlich für den 6:3-Endstand.

Enger ging es bei den Herren II zu. Diese empfingen am Sonntag den letzten verbleibenden Konkurrenten im Aufstiegsrennen der Kreisklasse 2, TSV Altusried. Jonas Tauber, Jonathan Ehrmann, Daniel Gulkin und David Gulkin sorgten für einen komfortablen 4:2-Vorsprung vor den Doppeln, den sich die Krumbacher dank taktischer Aufstellung nicht mehr nehmen ließen. Tauber/Daniel Gulkin gelang ein deutliches 6:0/6:1, das den Tagessieg und die ungeschlagene Meisterschaft sicherte.

Eine besondere Konstellation herrschte bei den Herren 50 vor. Mit nur einer Niederlage auf Platz drei rangierend, bestand nun die Chance, durch einen hohen Erfolg über den TC Buxheim doch noch Erster zu werden, falls der bisher ungeschlagene TC Wertach gleichzeitig knapp gegen den zweitplatzierten TC Mauerstetten verliert. Und die Krumbacher erledigten ihre Hausaufgaben. Heiko Rogg, Andreas Aumann, Thomas Micheler, Thomas Ehrmann, Stefan Zimmermann und Harald Schmidt konnten alle Einzel und Doppel gewinnen, während Wertach sich Mauerstetten mit 4:5 geschlagen geben musste. Durch den starken Saisonendspurt war die Überraschung perfekt: Mit einem hauchzarten Vorsprung von zwei Matchpunkten bei gleicher Punktebilanz konnten die Herren 50 schließlich ihren Aufstieg in die Bezirksklasse 2 feiern.

Weit vom Aufstieg sind die Herren 40 I inzwischen auch nicht mehr entfernt. Sie lieferten sich ein packendes Spitzenspiel mit dem TC Sonthofen. Joachim Jakob, Uwe Lübeck, Martin Knöpfle und Markus Steinhart punkteten in den Einzeln, Knöpfle/Lübeck und Gerd Konrad/Steinhart machten schließlich den 6:3-Erfolg perfekt. Kommenden Samstag können die Herren 40 nun mit einem Sieg über den drittplatzierten SSV Höchstädt die Meisterschaft in der Bezirksliga perfekt machen.

Ein weiteres Aufstiegsduell trugen die Herren 60 – ebenfalls in der Bezirksliga – gegen den TC Nesselwang aus. Ohne die etatmäßigen Topspieler Ernst Oettle und Karl-Heinz Striegel konnte die knappe 4:5-Niederlage aber nicht verhindert werden. Peter Schmid, Albert Kaiser und Wolfgang Ebner sorgten durch ihre Einzelsiege zwar für einen ausgeglichenen Zwischenstand, der Erfolg des Doppels Hans-Peter Ziegler/Peter Baier genügte aber nicht, um Platz eins in der Tabelle zu ergattern. Weiterhin unter Personalproblemen zu leiden hat die erste Herrenmannschaft. So konnte beim Aufeinandertreffen mit dem TC Mering nur Nicolas Mauerhoff sein Einzel (7:6/6:3) für sich entscheiden, was die 2:7-Niederlage bereits vor den Doppeln besiegelte. Damit sind die Krumbacher nun in der Pflicht, ihr letztes Saisonspiel gegen den TC Wertingen am 21. Juli auf heimischer Anlage zu gewinnen, um den Verbleib in der Bezirksklasse 1 zu sichern. Unglücklich verloren haben hingegen die Damen in der Bezirksliga gegen den TC Schießgraben Augsburg II. Lisa Striegel, Claudia Baur und Susanne Völk mussten sich jeweils knapp im Match-Tiebreak geschlagen geben, einzig Isabel Adlassnig konnte ihr Einzel gewinnen. So reichten auch die Doppelerfolge von Striegel/Adlassnig und Sabine Walker/Baur nicht mehr, um die 3:6-Niederlage abzuwenden. (zg)

