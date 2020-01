vor 50 Min.

Familie Kober regiert

Majestäten in Bleichen: (von links) Monika Kober, Alois Kober, Bianca Widy, Julia Bisle, Roman Würtele, Philipp Kober, Isabel Birle und Peter Konrad.

Ein Neuer zielt in Bleichen am besten

34 Schützen und zehn Jungschützen vom SV Bleichen traten an sechs Schießabenden an die Stände, um Könige und Meister zu ermitteln. In der Schützenklasse sicherte sich Sebastian Kober (17,4-Teiler) knapp vor seinem Bruder Philipp Kober (17,8) den Königstitel. Brezenkönig wurde Alois Kober (23,0).

Das beste Blatt auf die Königsscheibe bei den Jungschützen erzielte Roman Würtele, der erst in dieser Saison mit dem Schießsport begonnen hat, mit einem 14,8-Teiler. Vorjahreskönigin Bianca Widy (25,0) belegte den zweiten Platz vor Anna Dreher (43,0). (zg)

PunktscheibeSchützen Sabine Huber-Negele (15,5) Jugend Roman Würtele (27,4)

GlücksscheibeSchützen Philipp Kober 2,2 Jugend Anna Dreher (12,8)

MeisterscheibeSchützen Philipp Kober (99 Ringe) Jugend Isabel Birle (98/97/97) Jungschützen mit Schießhilfe Olivia Christ (84) Luftpistole Monika Kober (92) Auflage Anton Ruf (105,4)

