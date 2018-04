vor 8 Min.

Finalticket für defensive Mindeltaler Lokalsport

Der SV Waldstetten kommt mit dem tief stehenden Kreisklassisten nicht zurecht und verliert 0:2. Auf den FCM wartet zum Finale ein schweres Programm

Von Alexander Sing

Das gab’s noch nie in der Geschichte des FC Mindeltal: Erstmals seit der Vereinsgründung im Jahr 2001 steht der Kreisklassist aus der Landkreismitte im Finale des Totopokals auf Kreisebene. Am Ostermontag besiegte der FCM den SV Waldstetten mit 2:0 (0:0).

Mathias Endres, der erst vor zwei Wochen das Traineramt bei den Mindeltalern übernommen hat, war klar, dass seine Truppe einen guten Tag braucht, um gegen den Kreisligisten zu bestehen. „Das ist eine Mannschaft, die im Kern seit mehreren Jahren zusammen spielt und nicht umsonst in der Kreisliga oben mitspielt. Am Ende waren wir gut, aber nicht überragend.“

Erwartungsgemäß hatten die Waldstetter mehr Spielanteile. Mindeltal verlegte sich zu Beginn der Partie darauf, defensiv sicher zu stehen, und ließ die Gäste kommen. Das funktionierte. Die Viererkette der Mindeltaler um den Ex-Ichenhauser Matthias Krammer stand gut und ging aggressiv in die Zweikämpfe. Waldstetten fiel wenig ein gegen die tief stehenden Gastgeber, die ihrerseits durch Gegenstöße immer wieder für Gefahr sorgten.

In der 8. Minute tauchte Daniel Olesch erstmals gefährlich vor dem Waldstetter Kasten auf. Sein Schuss ging aber knapp am Pfosten vorbei. In der 25. Minute hatte Kapitän Dominik Drescher das 1:0 auf dem Fuß, als Waldstetten nach einem Abstoß leichtfertig den Ball vertändelte. Doch Drescher verlor den entscheidenden Zweikampf.

Waldstettens Trainer Jürgen Deinhart dürfte seiner Mannschaft in der Pause klargemacht haben, dass es so nicht weitergehen könne. Die Schwarz-Gelben kamen jedenfalls deutlich aktiver aus der Kabine und erarbeiteten sich in der ersten Viertelstunde mehrere gute Möglichkeiten zur Führung. Der FC Mindeltal wackelte gewaltig.

Umso überraschender kam dann die Führung für die Gastgeber. Mitten in die Drangphase des SV Waldstetten netzte Fabian Vogler in der 63. Minute für den FC Mindeltal. Vorausgegangen war ein Freistoß aus halbrechter Position, getreten von Dominik Drescher. Die Waldstetter Abwehr spekulierte auf Abseits. Der Pfiff blieb aber aus, sodass Daniel Olesch Vogler den Ball vorlegen konnte.

Waldstetten drückte nun noch mehr. Mindeltal packte das Langholz aus und versuchte, den Ball vom eigenen Strafraum wegzuhalten. Dadurch ergaben sich auch immer wieder Konterchancen gegen weit aufgerückte Waldstetter, vor allem über die schnellen Daniel Olesch und Serhan Bugday. Eine dieser Chancen verwertete Olesch nach Vorarbeit von Recep Güngör dann zum 2:0-Endstand (85.).

Waldstettens Abteilungsleiter Georg Ganser zeigte sich nach dem Spiel enttäuscht von seiner Mannschaft. „Das war eines der schlechtesten Spiele der Saison. Einfach da hinzufahren und den Klassentieferen zu schlagen, das geht eben nicht so einfach.“ Mindeltal habe cleverer agiert, taktisch klug gespielt und verdient gewonnen, sagt Ganser.

FCM-Coach Endres, der selbst nicht auf dem Feld stand, schaut jetzt erst einmal auf den Ligaalltag. „Wir wollen die Liga sehr gewissenhaft angehen und weiter oben dranbleiben.“ Den Gegner für das Pokalfinale am 1. Mai hat er sich trotzdem schon einmal angeschaut. „Die SpVgg Deiningen steht in der Kreisliga Nord aktuell zwar nur auf Platz zehn, aber da die Liga allgemein stärker eingeschätzt wird als die Kreisliga West, denke ich, dass sie ein ähnliches Kaliber sind wie Waldstetten.“ Sorgen bereitet Endres der Termin des Finales. Denn seine Mannschaft soll vier Tage zuvor ein Nachholspiel in Langenhaslach und zwei Tage vor dem Finale ein weiteres Ligaspiel gegen Balzhausen bestreiten. Eine ziemliche Hypothek für den Kreisklassisten, der sich deshalb um eine Verlegung eines der Ligaspiele bemühen will. Denn eines ist für Endres klar: „Jetzt wo wir im Finale stehen, wollen wir natürlich auch gewinnen.“

FC Mindeltal Reisacher, Schwarz (46. Heiligmann), Weiss, Saumweber (71. Brenner), Krammer, Vogler, Brenner (35. Bugday), Nobile (80. Güngör), Güngör (55. März), Drescher (90.+1 Saumweber), Olesch

SV Waldstetten Stengelberger, Ellenrieder, Bader, Ewerth (71. Deinhart), Katzer, Bidell, Thiel, Holzer, Lohr, Reisch, Gemsa Tore 1:0 Fabian Vogler (63.), 2:0 Daniel Olesch (85.) – Gelb-Rot Steffen Gemsa (90.+3) – Schiedsrichter Moritz Osterried – Zuschauer 100

Themen Folgen