Schlussdramatik würzt das Landkreis-Derby

Wie der TSV Burgau zum Heimsieg gegen den SV Wattenweiler kommt

Die Fußballerinnen des TSV Burgau haben durch einen 3:1-Sieg im Derby über Aufsteiger SV Wattenweiler den dritten Platz in der Bezirksoberliga gefestigt. Erfolgreich waren auch die Spielerinnen des SC Mönstetten, die bei Schlusslicht FSV Wehringen einen 6:1-Kantersieg feierten.

(0:0): Eine turbulente Schlussphase mit vier Toren prägte das Derby. Bis zur 83. Minute stand es nämlich noch 0:0 und es deutete alles auf eine Punkteteilung hin. Dann jedoch war es die Burgauerin Eva Kaifer, die sich ein Herz fasste und die SVW-Torhüterin mit einem Schuss aus halblinker Position überwand. Fünf Minuten später dann die Vorentscheidung, als Katja Deni durch die Abwehr marschierte und mit einem satten Schuss vollendete. Doch damit nicht genug. In der Nachspielzeit gelang Marina Bisle der Anschlusstreffer und im Gegenzug setzte Lea Schwab bei einem Konter mit dem 3:1 den Schlusspunkt.

Burgaus Trainer Markus Deni zeigte sich nur mit der Leistung seines Teams nach dem Seitenwechsel zufrieden. Nach einer ersten Halbzeit ohne Höhepunkte mit nur spärlichen Torchancen auf beiden Seiten sei es hier engagierter aufgetreten und habe geduldig sein Spiel aufgezogen. „Aufgrund dieser Leistungssteigerung geht der Sieg in Ordnung“, sagte Deni. Sein Wattenweiler Trainerkollege Siggi Weiß sah das etwas anders, indem er meinte: „Nach diesem ausgeglichenen Spiel hätten wir einen Punkt verdient gehabt. Mit der Leistung meiner Mannschaft bin ich zufrieden.“

(0:4): Auf ein 1:6 folgt ein 6:1! Gut erholt von der wenige Tag zuvor erlittenen Schlappe zeigten sich die Fußballerinnen des SC Mönstetten. Zunächst jedoch ließen sie sich von der unruhigen Spielweise des Schlusslichts anstecken und brachten kaum Ruhe in die eigenen Aktionen. Drei Treffer innerhalb von 19 Minuten – alle aus Standardsituationen erzielt – bedeuteten dann schon weit vor dem Seitenwechsel die Vorentscheidung. Ramona Bamberger (14.) per direktem Freistoß, Lisa Felgenhauser (28.) nach einer Ecke von Bamberger und die Wehringerin Anna Mahr mit einem Eigentor nach einem Freistoß von Bamberger sorgten für die beruhigende Führung. Erneut Ramona Bamberger war die Vorlagengeberin beim 4:0, das Julia Bamberger in der 40. Minute erzielte.

Kurz nach der Halbzeitpause scheiterte Natalie Abröll an der SC-Ersatztorhüterin Janna Stürminger, doch dann waren wieder die spielerisch klar besseren Mönstetterinnen am Zug. Nicola Hofstetter (71.) erhöhte und Ramona Bamberger (80.) machte nach einem Alleingang das halbe Dutzend voll.

In der 86. Minute kamen die Gastgeberinnen zum Ehrentreffer durch Jana Brenner.

SC-Trainer Torsten Zimmermann sprach nach dem Spiel von einem „hochverdienten Sieg gegen einen schwachen Gegner“.