vor 21 Min.

Goldene Krone für eine Krumbacherin

Rebecca Schorer (Mitte) siegte souverän beim Triathlon in Königsbrunn unter 16 teilnehmenden Frauen und ließ auch Christiane Faulhammer (links) und Katharina Simka hinter sich.

Rebecca Schorer gewinnt in Königsbrunn

Bereits im Juli gewann die 20-jährige Rebecca Schorer den Kuhsee-Triathlon in Augsburg und durfte sich damit als „Königin des Kuhsees“ betiteln. Nun ging die Krumbacherin, unterstützt von ihrer Mutter Petra, an den Start beim „Hunting Triathlon Kingsman Königsbrunn“. Bei diesem galt es, 500 Meter im Hallenbad des Gymnasiums zu schwimmen, 20 Kilometer zu radeln und fünf Kilometer zu laufen.

Nach 8:17 Minuten verließ Schorer das Wasser und hatte damit einen Vorsprung von 27 Sekunden auf die Zweitplatzierte. Der Fahrradstart mit dem anschließenden Laufen erfolgte als ein Verfolgungsrennen, bei dem der schnellste Schwimmer zuerst auf die Strecke ging. Für die Runde um Königsbrunn brauchte die Krumbacherin 31:37 Minuten. In Führung liegend, ging Rebecca Schorer auf ihre Paradedisziplin, das Laufen. Der abschließende Crosslauf mit einigen Höhenmetern war genau das Richtige für die Leichtathletin und so konnte sie noch einen Vorsprung von einer Minute herauslaufen. Am Ende erreichte sie nach 1:04:05 Stunden das Ziel. Mit den beiden Triathlonsiegen und dem dritten Platz bei den bayerischen Berglaufmeisterschaften kann die Leichtathletin auf eine bisher erfolgreiche Saison zurückblicken, die für sie jedoch noch nicht abgeschlossen ist. (zg)

