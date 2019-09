vor 55 Min.

Große Vorfreude

Taktik-Experten in Krumbach

Die Vorfreude auf das erste Bayernliga-Heimspiel der Raunauer B-Jugendhandballer war diese Woche im Training zu spüren. Am Samstag um 17 Uhr werden die Spieler um „Maschine“ Nico Schmidt endlich im Krumbacher Schulzentrum losgelassen. Gegner wird der TSV Herrsching sein.

Die Gäste sind das taktische Gegenteil von Auftaktgegner Eichenauer SV, die sich sehr defensiv verhielten und eigentlich nur hinten rein stellten. Die Abwehrspieler vom Ammersee decken ganz offensiv. Schon bei Ballbesitz attackieren sie ihre Gegenspieler. In Württemberg hat sich dafür der Begriff „Angreiferangreifer“ entwickelt. „Das wird aggressiv“, prophezeit Trainer Stephan Hofmeister. Ganz andere Auftakthandlungen sind diesmal aufseiten der Raunauer gefragt.

Auch im Angriff wartet auf den TSV Niederraunau eine taktische Seltenheit. Eigentlich spielt der siebte Feldspieler bis zur B-Jugend keinerlei Rolle, da in den jüngeren Altersklassen nur bei Ballbesitz gewechselt werden darf. Die Oberbayern umgehen das, indem sie den Torwart einfach mit in den Angriff nehmen. Wer glaubt, das geht nicht oder ist zum Scheitern verurteilt, weil doch das Tor komplett leer ist und der Keeper einen sehr weiten Weg zurück hat, sollte zur Erweiterung des taktischen Handballhorizontes am Samstag dringend vorbei schauen. Es lohnt sich bestimmt.

Überhaupt hofft Auswahlspieler Gabriel Scholz auf ähnlich zahlreiche Unterstützung wie vergangene Saison. „Die Fans könnten den Ausschlag gegen diesen starken Gegner geben“, sagt der Raunauer. (zg)

Themen folgen