Günzburg verschenkt den Sieg

Zweimal liegt der FCG gegen Altenmünster in Führung, am Ende gibt es trotzdem keine Punkte. Knackpunkt ist ein Platzverweis

Von Alexander Sing

„Egal, ob du Erster oder Letzter bist. So ein Spiel darfst du nicht verlieren.“ Steffen Hasenfus, sportlicher Leiter beim Fußball-Bezirksligisten FC Günzburg, war merklich angefressen. 2:3 (1:1) hatte sein Team gegen den SC Altenmünster verloren und dabei gleich zweimal eine Führung verspielt. Das kann sich der Tabellenvorletzte nicht leisten, wenn er an den Nichtabstiegsrängen dran bleiben will.

Dabei war der Auftakt noch bestens gelungen. Nach dem Sieg in Ecknach am vergangenen Sonntag ging der Aufsteiger selbstbewusst in das Heimspiel und versuchte, offensiv die Akzente zu setzen. Stürmer Max Lamatsch brachte sein Team dann auch prompt in der 17. Minute nach Flanke von Dardan Kelmendi in Führung. Altenmünster antwortete in Person von Dominik Osterhoff, der mit dem sauber herausgespielten Tor seinen zweiten Saisontreffer markierte (28.). Beide Teams zeigten sich kämpferisch auf der Höhe, wollten nach vorne aber nicht zu viel riskieren. So ging es mit dem Unentschieden in die Pause.

Zu Beginn der zweiten Hälfte nahm FCG-Spielertrainer Christoph Bronnhuber mehrere Wechsel vor und verlieh den Günzburgern so mehr Schwung nach vorne. Der Aufsteiger erspielte sich ein Übergewicht und drang mit Macht auf die erneute Führung. Die besorgte dann Julian Bergmair in der 67. Minute durch einen schönen Fernschuss. Alles sprach für den zweiten Günzburger Sieg in Folge. Die Hausherren blieben weiter im Vorwärtsgang, Altenmünster fiel wenig ein. Allein Lamatsch und Casamayor-Bell trafen im Lauf der zweiten Hälfte jeweils zweimal Aluminium.

Der Bruch im Günzburger Spiel kam durch den Platzverweis für Kapitän und Abwehrchef Nico Hepp. Für ein unnötiges Foul holte sich der erfahrene Innenverteidiger seine zweite Gelbe Karte ab (75.). Ab da schwamm die Abwehr der Günzburger und Altenmünster witterte seine Chance. Nur eine Minute nach dem Platzverweis für Hepp glich Aldin Kahrimanovic per Kopf nach Flanke für Altenmünster aus. In der 81. Minute schließlich erzielte Patrick Pecher nach einem Konter den Siegtreffer. Eine letzte Chance zum Ausgleich nutzen die Günzburger nicht.

„Wir haben den Sieg einfach hergeschenkt. Nach dem Platzverweis war unsere Abwehr total von der Rolle“, schimpfte ein konsternierter Steffen Hasenfus. Zwar habe sich die Einstellung des Teams in den letzten Wochen gebessert. Die Abwehr sei jedoch zu unkonstant in ihren Leistungen. Das erhöht den Druck auf die Spieler, die nun am kommenden Sonntag um 15 Uhr den TSV Hollenbach empfangen. Der Tabellenachte ist seit vier Spielen ungeschlagen, rang unter anderem dem Titelanwärter Meitingen ein Unentschieden ab. Günzburg muss dann zeigen, dass es schnell seine Lehren aus der Pleite gegen Altenmünster ziehen kann.

FC Günzburg Kuchenbaur, Hepp, Kelmendi, Casamayor-Bell, Megyes (46. Fuchs), Nolde (55. Deibler), Bandlow, Bergmair, Bronnhuber, Lamatsch, Nerdinger (46. Wachs) Gelb-Rot Nico Hepp (75., Günzburg) Schiedsrichter Tobias Beyrle (Friedberg) Zuschauer 150

