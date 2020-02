18.02.2020

Haarige Angelegenheit

Lange ist der Ausgang des Aufsteiger-Duells in der Bayernliga offen. Erst spät können die Günzburgerinnen ihren Sieg unter Dach und Fach bringen. Wer dabei herausragt

Im Sport täuscht ein Endergebnis häufig über den Verlauf eines Spiels hinweg. So war es auch beim jüngsten Spiel der Günzburger Bayernliga-Handballerinnen. Da siegten sie gegen Mitaufsteiger TSV Winkelhaid deutlich mit 35:26. Dabei war es lange ein Spiel auf Augenhöhe. Den deutlichen Sieg verdankten die VfL-Damen einer imponierenden Leistungssteigerung gegen ein Team, das bis weit in die zweite Hälfte hinein dank starker Werferinnen das Spiel offen hielt.

Die ersten beiden Treffer erzielten Nina Porkert und Tanja Stoll zum 2:0 für Günzburg. Das tat beiden Spielerinnen ganz offensichtlich gut, sie wurden an diesem Tag beste Torschützinnen der Weinroten. Linkshänderin Porkert, die aktuell torgefährlichste VfL-Spielerin erzielte elf Tore, die Rückraum-Allrounderin Stoll sechs. Als Martina Jahn zum 4:1 einschoss, hofften die zahlreichen Fans auf einen gemütlichen Handballabend. Doch sie hatten die Rechnung ohne die engagierten Spielerinnen aus dem Nürnberger Land gemacht, die sich mit allen fairen Mitteln gegen das ungeliebte Abstiegsgespenst wehrten. Von nun an ging es munter hin und her. Über den 6:6-Ausgleich kippte das Spiel beim 8:9 zugunsten des Abstiegskandidaten. Gästespielerin Susanne Spychara traf in dieser Phase für ihr Team mehrfach. Bei den Günzburger Zuschauern war es das jetzt mit der Gemütlichkeit, sie feuerten ordentlich an.

Kurz vor dem Halbzeitpfiff stellte Martina Jahn den 12:11-Halbzeitstand her. Sie übernimmt oft in entscheidenden Phasen erfolgreich Verantwortung für das Team. Die „siebte Feldspielerin“ war das erfolgreiche taktische Mittel in dieser Phase. Großen Anteil an der knappen Führung hatte Torfrau Selina Schlund mit stoischer Ruhe und prächtigen Paraden. Anschließend wechselte sie das Trikot und fuhr mit der zweiten Damenmannschaft zum Bezirksoberliga-Duell nach Meitingen. Denn die Reserve hatte an diesem Spieltag keine Torhüterin zur Verfügung.

Nach der Pause gelang Winkelhaid schnell der erneute Ausgleich zum 13:13 durch Katja Götz. Doch dann – leise, aber beharrlich – begannen die Gastgeberinnen, an ihrem Vorsprung zu basteln. Beim 16:13 waren es drei Treffer: Erneut Katja Götz unterbrach den Lauf zum 16:14. Der VfL drängte energisch auf die Entscheidung. Erst folgte ein 18:14 und später ein 21:16-Zwischenstand. Eine Vorentscheidung war das noch nicht. Die Fränkinnen mobilisierten ihre letzten Reserven und kamen beim 23:20 auf Handballtuchfühlung.

Dann war allerdings Entscheidungsreife. Gestützt auf eine ebenfalls starke Torhüterin Lisa Gremmeslpacher zogen die VfL-Damen auf 27:20 (50.) davon. Dank der mittlerweile stabilen Abwehr war das die Vorentscheidung. Das Ergebnis konnte zu einem vielleicht ein wenig zu hohem 35:26 hochgeschraubt werden. Wieder war ein Sieg unter schwierigen Personalbedingungen unter Dach und Fach gebracht. Die Schwäbinnen festigen damit ihren vierten Platz und haben derzeit vier Punkte Vorsprung auf den Fünften TV Zirndorf und den Sechsten, der Spielgemeinschaft aus Mintraching und Neutraubling. Die Unterlegenen aus Winkelhaid bleiben auf dem letzten Platz, haben allerdings nur zwei Punkte Abstand auf das rettende Ufer. (zg)

VfL Günzburg Schlund, Gremmelspacher, Hoffmann; Harder (4), Kubasta, Leis, Stoll (6/2), Schütte (1), Sperandio (1), Christel (3), Jahn (9/1), Porkert (11)

