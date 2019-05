18.05.2019

Hier geht’s um was

Scheppachs Robert Zimmermann will in die Relegation.

Eine Übersicht vor dem letzten Spieltag

In Bezirksliga und Kreisliga ist fast alles klar, auch in den unteren Ligen ist die Meisterfrage schon zum Teil geklärt. Doch am letzten Spieltag fallen noch einige Entscheidungen. Hier eine Übersicht.

West 1 Oben ist mit Meister Grün-Weiß Ichenhausen und Relegant FC Mindeltal alles klar. Unten entscheidet sich aber noch, wer in die Relegation um den Klassenerhalt muss. Ebershausen hat zwar drei Punkte Vorsprung auf den TSV Langenhaslach, hat aber den direkten Vergleich verloren. Für das Team von Franz Bader muss es also mindestens einen Punkt gegen Neuburg holen.

West 2 Nach der Übersaison von TGB Günzburg ist hier nur noch die Frage: Kann der TSV Burgau seinen Absturz noch verhindern? Das ist die Frage vor dem letzten Spieltag. Denn gewinnt die SG Bächingen in Röfingen und Burgau verliert gegen Ziertheim, so geht es direkt runter. Ansonsten kann der Tabellenvorletzte zumindest auf die Relegation hoffen.

West 1 Mit Scheppach, Türkiyemspor Krumbach und Breitenthal haben gleich drei Teams noch die Chance auf den Relegationsplatz hinter Meister SpVgg Krumbach. Besonders spannend: Türkiyemspor und Breitenthal treten direkt gegeneinander an.

West 2 Wiesenbach II ist auf Relegationskurs, aber dafür muss am letzten Spieltag mindestens ein Punkt gegen den FC Günzburg II her. Sonst könnten die lauernden Lauinger mit einem Sieg noch vorbeiziehen.

West 1 Weil sie den direkten Vergleich gegen Verfolger TSG Thannhausen II gewonnen haben, steht hier schon fest: Deisenhausen geht in die Relegation um den Aufstieg in die A-Klasse.

West 2 Die Reserve der SpVgg Krumbach würde es der Ersten gern gleichtun und aufsteigen. Dafür ist das Team aber auf Schützenhilfe aus Freihalden angewiesen. Da spielt der aktuelle Tabellenzweite Breitenthal II, während Krumbach selbst in Wasserburg antritt. Einen Punkt mehr als die DJK braucht die SpVgg, denn der direkte Vergleich geht klar an Breitenthal.

West 4 Hier ist für die Landkreisteams nichts zu holen. TGB Günzburg II hat keine Chance mehr auf die Relegation. (sial)

