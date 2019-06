vor 40 Min.

Holt Egger diesmal den Titel?

Nach Bronze 2017 und Silber 2018 will der Obergessertshauser jetzt endlich deutscher Meister werden

Wie war das ärgerlich im vergangenen Jahr. Mountainbiker Georg Egger war bei der deutschen Meisterschaft vorne mit dabei. Kurz vor dem Ziel hätte er zum Angriff auf den führenden Manuel Fumic ansetzen können. Doch er tat es nicht. Stattdessen rollte der Obergessertshauser mit einer Sekunde Rückstand als Zweiter über die Ziellinie. Er hatte die Glocke zur letzten Runde überhört, dachte, es gäbe noch einen Durchgang. Der zerknirschte Silbermedaillengewinner kündigte damals an, ein Jahr später das Siegertrikot überstreifen zu wollen.

Nun ist die Chance da. Am kommenden Sonntag steigt im fränkischen Wombach, einem Stadtteil von Lohr am Main, die deutsche Meisterschaft im olympischen Cross Country. Egger zählt wieder zu den Favoriten. Der Titel, sagt er, sei ganz klar das Ziel, nach Bronze 2017 und Silber 2018. „Aber wie man schon in Gedern gesehen hat, haben viele was zu melden. Ich denke, es wird eine knappe Kiste. Ich habe jedenfalls Bock und werde das Beste rausholen.“

Beim Bundesligarennen in Gedern war der 24-Jährige auf Rang vier ins Ziel gekommen. Einer, der ihn dort schlug, gehört auch in Wombach zu den härtesten Konkurrenten: Max Brandl aus Eggers Lexware Mountainbike Team. Er stammt aus Lohr und will im Heimrennen entsprechend abliefern.

Und dann ist da ja noch Manuel Fumic, der fünffache deutsche Meister und Titelverteidiger. Den 37-Jährigen plagte zuletzt ein Virus, er dürfte nicht in bester Verfassung sein. Das eröffnet eine Chance für den ehrgeizigen Egger. Er muss sie nur nutzen. (zg, sial)

