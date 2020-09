vor 19 Min.

Ichenhausen trotz starker Leistung ohne Punkt

Die Abwehrreihen prägen das Landesliga-Duell zwischen SCI und VfR Neuburg. Für die Entscheidung sorgt ein nicht unumstrittener Foulelfmeter

Von Alexander Sing

Nach dem umjubelten Auftaktsieg gegen Mering und dem starken Einstand der Neuzugänge ist Landesligist SC Ichenhausen wieder ein Stück weit auf den Boden zurückgeholt worden. Beim VfR Neuburg unterlag der Tabellenzehnte vor 125 Zuschauern mit 0:1 (0:0). Dabei wäre ein Punkt für die Ichenhauser durchaus drin gewesen.

Vor allem das verletzungsbedingte Fehlen des treffsichersten SCI-Angreifers Mateusz Staron machte sich das gesamte Spiel über bemerkbar. Der Ball wollte einfach nicht ins Neuburger Tor. Etwa in der 22. Minute, als Marco Schlittmeier nach einem feinen Spielzug auf Höhe des Elfmeterpunkts frei zum Abschluss kam, aber kläglich vergab. Oder in der 39. Minute, als Neuzugang Miguel Malheiro durchs Zentrums auf den Neuburger Kasten sprintete, aber den mitgelaufenen Stefan Strohhofer übersah und vergab. Der Torabschluss war die Ichenhauser Schwäche in diesem Spiel.

Auf der anderen Seite zeigte sich die Abwehr des SCI um Strohhofer und Waldemar Schaab umso aufmerksamer. Bis auf einen Neuburger Eckball, den Marco Friedl zum Erschrecken der mitgereisten Ichenhauser Fans an den Pfosten setzte (10.), kam kein Neuburger Schuss gefährlich aufs Tor. Ebenso unterband die Neuburger Defensive viele aussichtsreiche Spielzüge der Gäste.

Dreh- und Angelpunkt im Ichenhauser Spiel war Kilian Kustermann, der es immer wieder schaffte, den Angriff um Malheiro und Ugur Kiral gut in Szene zu setzen. Hundertprozentige Chancen entstanden jedoch kaum. Mit 0:0 ging es in die Pause.

Nach Wiederanpfiff flachte das Spiel ab. Das kalte Nieselwetter sorgte nicht nur für einen tiefen Boden, es ließ auch zusehends die Kräfte der Spieler erlahmen. „Man hatte das Gefühl, wer jetzt das Tor macht, der bringt das auch über die Runden“, bilanzierte SCI-Abteilungsleiter Henning Tatje hinterher. Doch weder Malheiro, der erneut allein vor dem Tor vergab (48.), noch Kiral per Kopf (53.) gelang der Treffer.

Stattdessen kam es in der 63. Minute zu einer umstrittenen Szene im Ichenhauser Strafraum. Der ansonsten stark aufspielende Innenverteidiger Waldemar Schaab brachte VfR-Kapitän Rainer Meisinger zu Fall und Schiedsrichter Patrick Höpfler zeigte auf den Punkt. Auch wenn einige Ichenhauser später von einer Fehlentscheidung sprachen, das interessierte Neuburgs Stürmer Fabian Scharbatke nicht. Er verwandelte das Geschenk zum 1:0.

Eigentlich war noch genug Zeit für den Ausgleich. SCI-Trainer Oliver Unsöld brachte unter anderem Denis Nickel, doch die entscheidende Chance kam nicht mehr zustande. Immer war ein Neuburger Bein dazwischen, so etwa beim Schuss von Yannick Maurer in der 76. Minute. Auch hätte Neuburg noch erhöhen können. Nach einem Konter rettete SCI-Keeper Liridon Rrecaj in höchster Not gegen Sebastian Habermayer (68.).

Doch es blieb beim 1:0 nach einem gut anzuschauenden Spiel, das auch gut hätte Unentschieden ausgehen können. Die Ichenhauser wollen sich nun auf die anstehenden Heimspiele konzentrieren, in denen es auch gegen Teams aus den eigenen Tabellenregionen geht. Das Ziel ist es laut Abteilungsleiter Tatje, so schnell wie möglich den Klassenerhalt zu sichern, um die Planungen für die nächste Saison vorantreiben zu können.

SC Ichenhausen Rrecaj, Schaab, Ocker, Schlittmeier, Strohhofer, Malheiro (90. Bogdan), Breskott (90.+1 Bastan), Dopfer (71. Nickel), Kustermann, Maurer, Kiral

Themen folgen