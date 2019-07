vor 60 Min.

Junge LAZ-Athleten vorne dabei

Kreis Günzburg bei Kreismeisterschaften gut vertreten

Bei den Leichtathletik-Kreismeisterschaften der U 16, U 14 und U12 haben die Athleten des LAZ Kreis Günzburg gute Ergebnisse erzielt. Wie in den Vorjahren war die Altersklasse der Mädchen W 11/10 die stärkste. Trotzdem holten Bénédicte Marian, Emilia Menath, Luca Möbus, Dori Atzkern und Ida Rott in der Mannschaftswertung den unerwartet guten dritten Platz.

Bei der U14 in der Altersklasse W12 wurde Biance Mayr Kreismeisterin vor ihrer viertplatzierten Teamkollegin Annabell Dirr. In der Altersklasse M 12 belegte Simon Fischer den dritten, Kevin Gnann den siebten Platz. Der Kreismeistertitel der Altersklasse U 12/M 11 ging an Felix Deisenhofer. Durch die Plätze fünf und sechs von Lukas Günzel und Julian Klügl sicherten sich die LAZ-Jungs in der U 12 als Mannschaft den ersten Platz. Weitere Glanzpunkte setzten Jonas Pfeiffer mit seinem ersten Platz in der Altersklasse U14/M12. Korbinian Hegenbart absolvierte seine vier Disziplinen ebenfalls mit sehr guten Ergebnissen. In der Endabrechnung musste er sich allerdings der Konkurrenz geschlagen geben und erreichte damit den zweiten Platz in der Klasse U 14/M 13.

Markus Fischer sicherte sich souverän mit den persönlichen Bestleistungen von 12,92 Sekunden auf 100 Meter und 4,83 Metern beim Weitsprung sowie 9,09 Metern beim Kugelstoßen und 1,48 Metern im Hochsprung ebenfalls den Kreismeistertitel in der U16/M15. Bei den abschließenden 800-Meter-Läufen wurde Simon Fischer (M11) Erster und Romy Atzkern (W13) Zweite ihrer Klasse. (zg)

