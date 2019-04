18.04.2019

Karin Mailinger erneut Schützenkönigin

Johanna Langhans wird in Memmenhausen Jugendkönigin

Mit der Königsproklamation und der Preisverteilung beschließt der Schützenverein Alpenrose Memmenhausen traditionell seine Schießsaison. In der Schützenklasse beteiligten sich dieses Jahr 26 Schützen und 21 jugendliche Schützen. Mit einem 11,1 Teiler gelang es Karin Mailinger die Schützenkette für ein weiteres Jahr zu gewinnen und wurde somit erneut zur Schützenkönigin gekürt, vor Wurstkönig Bernhard Fendt mit einem 12,3 Teiler und Brezenkönig Jürgen Pfänder mit einem 14,0 Teiler.

In der Jugendklasse erreichte Johanna Langhans beim Königsschießen mit einem sagenhaften 4,0 Teiler den ersten Platz und ist somit Jugend-Schützenkönigin. Ihr folgt Laura Geiger, die mit einem 16,5 Teiler Wurstkönigin wurde. Stefan Geiger gewann mit einem 20,6 Teiler die Brezenkette bei der Schützenjugend.

Martin Niederreiner erzielte mit einem 17,6 Teiler den ersten Platz auf der Festscheibe. Laura Geiger gewann die Jugendscheibe mit einem 10,2 Teiler.

Den Wanderpokal gewann in diesem Jahr bei den Herren Jürgen Pfänder mit 35,1 Punkten. Bei den Damen gewann Angelika Drexel mit 23 Punkten den Damenpokal. Den Jugendpokal holte sich mit ebenfalls 23 Punkten Moritz Riedler.

Beim Preisschießen erreichte Bernhard Fendt mit 100 Ringen den 1. Platz. Bei der Jugend erzielte Stefan Geiger den 1. Platz mit 93 Ringen. Der Meisterpokal ging wiederum an Jürgen Pfänder, der in allen Disziplinen hervorragend abschnitt und mit 74 Punkten Vereinsmeister ist. Mit der Pistole erreichte Martin Niederreiner den 1. Platz mit 38,1 Punkten. Nachgeholt werden konnte an diesem Abend die Ehrung von Anja Fischer mit der Verdienstnadel in Silber. (zg)

Preisschießen 2. Jürgen Pfänder (97 Ringe), 3. Martin Niederreiner (96) Jugend 2. Thomas Wörle (93), 3. Sandra Kugelmann (92 R) Pistole 2. Herbert Beck (41 Punkte), 3. Angelika Drexel (48,4)

