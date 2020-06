00:01 Uhr

Keine XXL-Ligen im Tischtennis

Wo die heimischen Teams künftig antreten

Während die Fußballer im Freistaat noch überlegen, ob und unter welchen Umständen sie ihre corona-bedingt abgebrochene Saison zu Ende führen können, hat der Bayerische Tischtennis-Verband (BTTV) schon sehr konkrete Vorstellungen, wie es weitergehen wird. Die Mannschaften wurden bereits in ihre künftigen Spielgruppen eingeteilt, seit wenigen Tagen sind die neuen Spielgruppen im Internet zu finden. Was auffällt: Die von Skeptikern befürchteten XXL-Ligen mit bis zu 16 Mannschaften wird es trotz der erweiterten Aufstiegsregelungen nicht geben. Etwas voller wird es aber schon in den einzelnen Gruppen; zehn oder elf Mannschaften sind hier die Regel.

Schön aus Sicht der Region: Einige Tischtennis-Teams im Landkreis Günzburg werden künftig eine Etage höher antreten. Ebenfalls schön: Der aufgrund der Corona-Krise befürchtete Einbruch der Meldungen ist ausgeblieben. Allerdings gibt es einen Trend zu kleineren Einheiten: Bei den Männern von Sechser- zu Vierer-Teams, bei den Frauen von Vierer- zu Dreier-Teams.

Aushängeschild der Region bleiben die Frauen der TSG Thannhausen. Sie sind jetzt viertklassig, spielen nach ihrem Aufstieg am grünen Tisch in der Regionalliga Süd (wir berichteten). Die Frauen II der TSG rangieren aus regionaler Sicht auf Position zwei und treten in der Verbandsliga Südwest an. Auch bei den Männern bietet Thannhausen die klassenhöchste Mannschaft der Region: Die TSG tritt in der Verbandsliga Südwest auf. Eine Stufe tiefer, in der Landesliga Westsüdwest, sind die Männer des SV Unterknöringen daheim. Auf der höchsten schwäbischen Spielebene unterwegs sind nun TSG Thannhausen II, TSV Balzhausen (Männer), SV Mindelzell, TSV Burgau und VfR Jettingen (Frauen). (ica)

Männer – Bezirksliga VfL Günzburg, TTC Memmenhausen I und II Bezirksklasse A SV Mindelzell, Eintracht Autenried, SpVgg Langenneufnach, SV Münsterhausen, TSV Burgau, SC Ichenhausen, TSV Krumbach, VfL Günzburg II, SV Unterknöringen II, TSG Thannhausen III Bezirksklasse B SV Ettenbeuren, TSV Burtenbach, FC Reflexa Rettenbach, SV Mindelzell II und III, SV Unterknöringen III, TSV Balzhausen II, TTC Memmenhausen III, TSV Burgau II

Frauen – Bezirksklasse A TSV Burgau II, SV Mindelzell II, TSG Thannhausen III

Junioren – Bezirksoberliga TSV Krumbach, Bezirksliga VfL Günzburg, TSV Balzhausen

Juniorinnen – Verbandsoberliga TSG Thannhausen, Bezirksoberliga VfR Jettingen

