15.05.2019

Klare Angelegenheit

Wattenweiler souverän, Breitenthal geht in Loppenhausen unter

Während die Fußballerinnen des SV Wattenweiler am Wochenende im Heimspiel der Bezirksliga Süd gegen den SV Rückholz einen hochverdienten 2:0-Sieg feierten, kam die DJK Breitenthal gegen den neuen Meister FC Loppenhausen mit 0:10 böse unter die Räder.

Wattenweiler - SV Rückholz 2:0 (0:0) Einen Sieg, der höher hätte ausfallen können, feierten die Damen des SV Wattenweiler gegen deutlich überforderte Gäste aus dem Allgäu. Wattenweiler machte von Beginn an klar, wer „Frau“ im Haus ist, zeigte speziell in der zweiten Halbzeit begeisternden Angriffsfußball und wurde von einer überragenden Jana Müller angetrieben. „Trotz der großen Verletztenliste – insgesamt fallen momentan sechs Stammspielerinnen aus – ließ die Mannschaft nie Zweifel am Erfolg aufkommen“, lobte das Trainergespann Weiß/Dizenta. Deborah Spalutto erlöste den SVW nach 50 Minuten. Sieben Minuten vor Schluss legte die reaktivierte Svenja Bachthaler zum 2:0 nach.

Das Meisterstück vollendet hat der Gast aus Loppenhausen mit diesem Kantersieg. „Loppenhausen trat an diesem Tag meisterlich auf“, lobte Breitenthals Trainer Stefan Keller den Gegner. Gegen den übermächtigen Spitzenreiter konnte die DJK mit ihrer Notelf (ab der 35. Minute war sie verletzungsbedingt nur noch zu zehnt) nichts ausrichten. „Nach dem 6:0 war der letzte Widerstand gebrochen und Loppenhausen hat das eiskalt ausgenutzt“, so Keller. (tho)

