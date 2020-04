vor 31 Min.

Krumbach ehrt per Post

Sportlerehrung findet dieses Jahr ohne Gala statt

Von Manfred Keller

Sie ist seit Jahrzehnten ein fixer Termin im Kalender der Stadt: die Sportlerehrung in Krumbach im Frühjahr. Heuer war der Stadtsaal für den 6. Mai gebucht, die Medaillen sind vorrätig, die Urkunden vom Bürgermeister unterschrieben. Da machte Corona dem geplanten sportlichen Event einen Strich durch die Rechnung. Die „Ehrung verdienter Sportler“ als Dankeschön der Stadt an jene Krumbacherinnen und Krumbacher, die im Vorjahr herausragende sportliche Leistungen erbracht haben, erfolgt also vom Schreibtisch aus. Bürgermeister Hubert Fischer überbringt seine und die Glückwünsche des Stadtrates per Briefbotschaft an die Geehrten und legt die Ehren-Urkunden samt Medaillen in Gold oder Silber der persönlichen Post aus dem Rathaus bei.

In diesem Jahr waren 62 mit regionalen, nationalen und internationalen Titeln dekorierte Sportlerinnen und Sportler aus heimischen Vereinen für die Ehrung durch die Stadt nominiert. „Ich wünsche Ihnen auch in diesem Jahr weiterhin sportliche Erfolge und hoffe, dass wir im nächsten Jahr die Sportlerehrung wieder in gewohnt feierlicher Weise begehen können“, schreibt der Bürgermeister.

Auszeichnungen in Gold

Manuela Groß, u. a. Deutsche Meisterin (Altersklasse W45) im Mehrkampf und Hochsprung; Monika Bader (beide LAZ Günzburg) Bayerische Meisterin im Straßengehen

(MTV München) Peter Seitzer und Werner Seitzer, für den 3. Platz bei den Deutschen Meisterschaften (AK M60)

Michaela Bayerlova (TC Schwaben Augsburg), u. a. für den Sieg bei der ITF World Tennis Tour W15 in Sandelfjord (Norwegen)

(SG Krumbach e.V.) Marie Stenzel, Tim Lehrl, Monika Magel, Noah Stenzel, Niko Möller, Aranka Palfi, Marcel Rogg, Joshua Lampert, Luka Gace, Carina Rümmele, Carla Langenstein, Sophia Zach, Alexander Kurz (alle SG Krumbach), für diverse bayerische und deutsche Meistertitel

(Tanzforum Damerau Krumbach) Maja Loreth, Marina Mayer, Amerie Remus, Felicia Mayer, Enesa Maliqi, Maja Spatz, Michelle Maier, Xenia Hensch, Luisa Jenuwein, Lea Däxle, Eileen Waigel, Isabelle Stegmann, Aida Nurkovic, Anna Lechner, Jessica Huber, Sara Sofie Tenta (alle Tanzforum Damerau), für diverse Podestplatzierungen bei Deutschen Meisterschaften

Bernhard Fendt (Schützenbund Krumbach), für diverse Erfolge bei Deutscher, Europa- und Weltmeisterschaft

Peter und Thomas Schneider (BSC Hohenraunau), Bayerische Meister

Auszeichnungen in Silber

Jonas Pfeiffer, Verena Rendle, David Pfeiffer, Markus Fischer, Markus Friedrich, Johann Waldvogel, Lukas Pfeiffer, Yannick Bals, Pia Meinke, Rebecca Schorer (alle TSV Niederraunau), für diverse Schwäbische und Bayerische Meisterschaften

Max Dinger (Alpenverein Sektion Krumbach), für Erfolge bei Bayerischen und Deutschen Jugendmeisterschaften

Michael Seitzer, Martin Seitzer, Christoph Seitzer, Werner Seitzer (TSV 1863 Krumbach), Süddeutsche Vizemeister (AK M30)

Theresia Müller, Katy Albrecht (beide SG Krumbach), für Erfolge bei Bayerischen Meisterschaften

Oliver Schmid, Raimund Ditz, Volker Bader, Paul Schreiber, Roland Brandl, Franz Drexel, Lara Sperlich, Emily Sperlich (alle Schützenbund Krumbach), für diverse Erfolge bei Schwäbischen und Bayerischen Meisterschaften mit Flinte und Bogen

