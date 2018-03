vor 49 Min.

Krumbach ist in Süddeutschland ganz oben

Männer 30 des TSV holen zum zweiten Mal den Titel. Demnächst startet das Team in Bochum

Der TSV Krumbach ist süddeutscher Prellball-Meister in der Altersklasse Männer 30. Die Mannschaft mit Michael, Martin und Christoph Seitzer gewann bei den Titelkämpfen der Senioren in Waiblingen fünf der sechs Spiele und wurde nach 2016 zum zweiten Mal Meister in dieser Klasse. Der TSV Krumbach ist nach diesem Sieg für die deutschen Meisterschaften qualifiziert, die Ende April in Bochum stattfinden.

Das Krumbacher Team konnte in Waiblingen nur zu dritt antreten, da ein Spieler krankheitsbedingt fehlte. Trotzdem startete der TSV gegen den TV Oberschopfheim, der als unangenehmer Gegner bekannt war, mit einem knappen 37:34-Erfolg. Ebenfalls sehr eng war das Spiel gegen den Gastgeber VfL Waiblingen, den man gerade so 31:30 bezwingen konnte. Am wenigsten Probleme hatte man mit dem Titelverteidiger SV Weiler, hier fiel der Sieg beim 38:30 recht deutlich aus.

Da in Vor- und Rückrunde gespielt wurde, traf Krumbach nun erneut auf Oberschopfheim. Der TV drehte diesmal den Spieß um und brachte den Mittelschwaben mit 27:30 die erste (und einzige) Niederlage im Turnier bei. Die übrigen Spiele gewann Krumbach sicher – 34:27 gegen Waiblingen und 33:26 gegen Weiler.

