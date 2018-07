vor 53 Min.

Krumbach sucht den Stadtmeister Lokalsport

Vier Vereine kämpfen wieder um den begehrten Titel des Krumbacher Stadtmeisters.

Vor einem Jahr holten die Krumbacher Fußballvereine nach 27 Jahren die Stadtmeisterschaft wieder aus der Versenkung und richteten das Turnier erstmals unter freiem Himmel aus. Nach dem Erfolg 2017 war man sich schnell über eine Fortführung dieser alten Tradition einig. Denn mit rund 250 Besuchern erwies sich das Turnier auch als Publikumsmagnet.

Die SpVgg Krumbach, die heuer als alleiniger Organisator auftritt, konnte sich im vergangenen Jahr den Titel mit etwas Glück im Elfmeterschießen sichern. Spannender hätte das Finale damals kaum sein können. Wenige Minuten vor dem Ende gelang dem A-Klassisten gegen Türkiyemspor Krumbach die Führung. Mit der letzten Aktion in der regulären Spielzeit gelang Türkiyemspor jedoch der Ausgleich, sodass der Titel vom Punkt aus vergeben werden musste. Dort setzte sich die SpVgg knapp mit 6:5 durch.

Auch 2018 möchte man den Pokal am liebsten auf dem heimischen Sportgelände behalten. „Natürlich wollen wir den Titel verteidigen, in erster Linie sehen wir das Turnier aber als eine gute Vorbereitungsmöglichkeit“, sagt Kapitän Steffen Böhm. Nicht vergessen sind aber auch die angriffslustigen Worte von Jan Marschner, Spielführer des TSV Krumbach: „Ich gratuliere der SpVgg Krumbach, aber möchte nächstes Jahr eine Revanche“, hieß es damals direkt nach der Siegerehrung. Mit dem TSV darf also auch in diesem Jahr wieder zu rechnen sein. Türkiyemspor Krumbach und der SV Billenhausen komplettieren das Teilnehmerfeld. Die Zuschauer können sich auch in diesem Jahr auf vier spannende, hart umkämpfte Spiele freuen.

Die achte Auflage der Krumbacher Stadtmeisterschaft findet am Samstag, 7. Juli, ab 13 Uhr auf dem heimischen Sportgelände der SpVgg Krumbach an der Nassauer Straße statt. Neben Bewirtung sorgt das Gastgeber auch dafür, dass beide Viertelfinalpartien der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland zu sehen sind. (zg)

Zeitplan

13 Uhr 1. Halbfinale: SpVgg Krumbach - Türkiyemspor Krumbach

14 Uhr 2. Halbfinale: TSV Krumbach - SV Billenhausen

15.30 Uhr Spiel um Platz drei

16.45 Uhr Finale

