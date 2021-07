Laufen

17:30 Uhr

Landkreislauf: Bewohner der Häuser Anselm und Amalia sind eifrig unterwegs

Plus Beim zweiten virtuellen Landkreislauf läuft eine Gruppe der Einrichtungen Haus Anselm und Amalia für Menschen mit Hirnschädigungen. Was, und wer, treibt sie dabei an?

Von Alois Thoma

Die dreijährige Hündin Ella wackelt freudig mit dem Schwanz und ihre Augen leuchten. Sie ahnt längst, was jetzt kommt: Es geht hinaus in die freie Natur und da muss sie unbedingt dabei sein. „Ella ist unser Motivator“, sagt Franziska Laure-Miller, Einrichtungsleiterin vom Haus Anselm und Haus Amalia sowie der Förderstätten des Dominikus-Ringeisenwerkes (DRW) in Krumbach. Motivation gibt die Therapiehündin den Bewohnern der beiden Häuser und die sind in diesen Tagen besonders sportlich. Zehn Bewohner von Anselm und Amalia beteiligen sich nämlich mit ihren Betreuern am 32. Landkreislauf, der heuer coronabedingt wiederum in virtueller Form über die Bühne geht.

