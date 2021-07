Was heimische Starter auf schwäbischer Ebene erreichen

Als Titelsammler präsentiert haben sich die Leichtathleten aus dem LAZ Kreis Günzburg bei Wettkämpfen im Bezirk Schwaben.

Bei den Einzel-Kreismeisterschaften für Männer und Frauen der Altersklassen U20 und U18 erreichte Verena Rendle (TSV Niederraunau) in der Altersklasse U18 den ersten Platz im Hochsprung. Sie floppte über 1,50 Meter. Eine bessere Höhe blieb ihr wohl nur deshalb verwehrt, weil sie während des laufenden Hochsprungwettbewerbs auch über 200 Meter startete und dabei wertvolle Kräfte einbüßte.

Zwei Titel errang David Pfeiffer (TSV Niederraunau) in der U18. Mit 10,59 Meter gewann der das Kugelstoßen. Den 700 Gramm schweren Speer wuchtete er auf sehr gute 44,65 Meter. Sein Bruder Lukas Pfeiffer sprintete bei der U20 mit 11,73 Sekunden über 100 Meter zum Titel.

Bei den Frauen feierte Alisa Holzbock aus Burgau bei ihrem ersten Start über die 100 Meter Hürden in 16,97 Sekunden gleich den Sieg. Jeweils Dritte wurde sie über 100 (13,21) und 200 Meter (27,43). Ihre Vereinskameradin Mona Hammer verbesserte ihre persönlichen Bestmarken über 100 und 200 Meter; für das Treppchenplätze genügte das allerdings nicht.

Einen sehr erfolgreichen Wettkampf absolvierten die von Ursula Schreinert trainierten Nachwuchs-Leichtathleten aus Jettingen bei den schwäbischen Block-Mehrkampfmeisterschaften in Friedberg. In der Altersklasse W15 erreichte Luisa Nickmann souverän den Sieg im Block Wurf. Einem sehr guten Kugelstoßen (9,65 Meter) folgte mit 28,04 Meter ein herausragender Wurf mit dem Diskus, der persönliche Bestleistung und zugleich die Norm für die bayerische Meisterschaft in dieser Disziplin bedeutete. Mit 2292 Punkten qualifizierte sie sich auch für die bayerische Block-Mehrkampfmeisterschaft in Ingolstadt. Korbinian Hegenbart (M15) zeigte über die Hürden und im Speerwurf gute Leistungen, musste den Wettkampf aber verletzungsbedingt abbrechen. Trotzdem ist auch er für die bayerischen Block-Meisterschaften qualifiziert. (AZ)