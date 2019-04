18.04.2019

Martha Föhr siegt zum dritten Mal

Die Breitenthaler Schützenkönigin ist eine „Wiederholungstäterin“

Schützenkönigin in Breitenthal wurde mit einem 10-Teiler Martha Föhr. Damit errang sie zum dritten Mal nach 2000 und 2017 die Königswürde. Knapp unterlegen wurde ihre Tochter Katharina Föhr Wurstkönigin mit einem 14,7-Teiler und Brezenkönig Johannes Hillenbrand mit einem 15-Teiler. Die Jugendkönigskette ging an Markus Schuster mit einem 11,6-Teiler. Jugend-Wurst- und Brezenkönig wurden Michaela Kreuzer (21,9 T) und Julia Seitz (22,1 T). Der Schützenkönig Auflage wurde mit dem besten Königsblattl Eugen Miller mit einem 2,2-Teiler, gefolgt von Wurstkönig Konrad Wieser (5,6 T) und Brezenkönig Josef Egger (16,2 T).

Bei der Vereinsmeisterschaft (40 Schuss mit Finale) wurde der erste Platz vom Vorjahr bei den Damen von Ramona Burghard mit 392 Ringen und einem Finale von 97,4, bei der Sch.Kl. von Michael Burghard mit 388/99,9, bei den Senioren von Reiner Stohr mit 372/97,4, bei den Bockschützen von Horst Jannetti mit 315 Ringen erfolgreich verteidigt. Bei den Junioren siegte Michaela Kreuzer 371/99,2, Jugend Pia Soyer 348/88,2, Schüler Lukas Andraschko 173/79,8. Bei der LP wurden alle Titel erfolgreich verteidigt, bei den Damen Stefanie Strobel 311/91,4, LP Sch.Kl. Stefan Kreuzer 363/96,3, LP Senioren Roland Rickmann 358/92,7, LP Auflage Horst Jannetti 301,8. Bei den Disziplinen Ordonnanzgewehr und Sportpistole belegten den 1. Platz Horst Jannetti mit 95 und Ludwig Kreuzer mit 258 Ringen. Bei Kleinkaliber 100m setzte sich durch bei der Sch.Kl. Michael Burghard mit 290 Ringen, Junioren Michaela Kreuzer 281, Auflage Konrad Wieser 295.

Der beste Tiefschuss auf die Vereinsscheibe gelang bei der Sch.Kl. Stefanie Strobel (LP) mit einem 146,7 Teiler und bei der Auflage Horst Jannetti mit einem 72,8 Teiler (Der Preis jeweils: Der Einsatz bei den Schießabenden ist kostenlos). Den 1. Preis bei der Jugend (ein Essensgutschein fürs Vereinsheim) gewann Lukas Andraschko mit einem 116,7 Teiler.

Die von Josef Reisch gestiftete Wander-Schützenscheibe für den besten Tiefschuss in der Disziplin Ordonnanzgewehr ging an Karl Langhans.

Vorsitzender Hermann Jehle war mit der Beteiligung an den 25 Schießabenden sehr zufrieden. An allen Schießtagen anwesend war Adrian Harder, (nur zwei Abende dazu fehlte mit 23 Abenden Julia Seitz, Georg Bihlmaier und Roland Seitz). Auch das Königsschießen wurde sehr gut besucht. Der Verein zählt auf diese Gäste auch beim traditionellen Maibaum-Einbinden am 26. April und beim Aufstellen am 30. April. (bs)

Meister-WanderpokalLuftgewehr Jugend: Julia Seitz, Schüler: Lukas Andraschko, Zieler: Luisa Föhr, Schützenklasse: Michael Burghard, Senioren: Reiner Stohr, Bockschützen: Horst Jannetti Luftpistole Damen: Stefanie Strobel, Herren: Stefan Kreuzer JahresmeisterLuftgewehr Jugend: Adrian Harder, Jugend weiblich: Julia Seitz, Damen: Ramona Burghard, Herren: Michael Burghard, Bockschützen: Horst Jannetti Luftpistole Herren: Roland Rickmann, Damen: Stefanie Strobel Ordonnanz Hermann Kleiser

