vor 51 Min.

Mindelzell schenkt ab

der Woche Eine Rote Karte wirft den SVM völlig aus der Bahn. Während die Jettinger beim 4:0-Sieg entspannt aufspielen können, rücken die Zeller wieder näher an den Abgrund

Von Christoph Dizenta

Die Abstiegsgefahr, sie ist noch nicht gebannt für den SV Mindelzell. Nach einer, laut Abteilungsleiter Michael Miller, leblosen Vorstellung des SVM gegen zu jeder Zeit überlegene Gäste vom VfR Jettingen kassierte die Heimelf eine auch in dieser Höhe verdiente 0:4-Niederlage. Damit hat sich die Lage für den Kreisligisten vor dem Nachholspiel am Mittwoch gegen den Tabellenzweiten TSV Ziemetshausen im Kampf gegen den Abstieg weiter verschärft.

Jettingen war von der ersten Minute an das Team mit dem größeren Willen, der größeren Laufbereitschaft und größerer technischer Klasse. Diese Überlegenheit dokumentiert auch der gefühlte 80-prozentige Ballbesitz, den die Truppe von Sven Müller über 90 Minuten hatte. Zu dieser Überlegenheit gesellte sich dann auch noch Pech auf Seiten der Gastgeber.

Denn nach 27 Spielminuten konnte der Mindelzeller Philipp Miller die Jettinger nur mittels Handspiel auf der Torlinie vom Torerfolg abhalten. Den Nachschuss versenkte der VfR zwar, doch da hatte Schiedsrichter Patrick Beutmiller schon gepfiffen. Er bewertete, durchaus regelkonform, das vorausgegangene Handspiel, zeigte Miller glatt Rot, nahm den Treffer zurück und gab Jettingen einen Elfmeter. Den verwandelte Nico Fritz souverän zur Gästeführung.

Damit war es aber mit Mindelzell vorbei. Mit einem Mann weniger ergaben sich die Zeller mehr oder minder in ihr Schicksal. Es gab kein Aufbäumen oder Dagegenhalten, wie man es ja manchmal bei einer dezimierten Mannschaft beobachten kann. Zell schien sich nach 30 Minuten mit der Niederlage abgefunden zu haben. Denn von diesem Moment an spielte wirklich nur noch eine Mannschaft – der VfR Jettingen. Doch zunächst blieben deren Bemühungen auf Ergebniserhöhung fruchtlos.

Nach der Pause dauerte es dann fast eine Viertelstunde, ehe die Jettinger nach einem schön herausgespielten Spielzug durch wiederum Nico Fritz auf 2:0 erhöhen konnten. Und in diesem 15-Minuten-Takt sollte es weitergehen. Nach 74 Minuten staubte der Jettinger Johannes Fischer gedankenschnell zum 3:0 ab. Und kurz vor Schluss konnte sich auch noch Johannes Fischer in die Torschützenliste eintragen lassen. Sein Treffer zum Stand von 0:4 besiegelte eine mehr als dürftige Leistung der Hausherren, die in dieser Form vor schweren restlichen Kreisligawochen stehen dürften. Auch wenn die Verletztenliste in Zell lang ist: „Drei bis vier Punkte müssen halt noch her“, sagt Abteilungsleiter Michael Miller. Der Vorsprung auf den Relegationsplatz beträgt nur einen Punkt.

SV Mindelzell Philipp Schmid, Kim Wild, Philipp Miller, Michael Oberhoffner, Ibrahim Capar, Tobias Bihlmaier (49. Nizamettin Uludogan), Norbert Parzych (46. Christian Kumschier), Mustafa Birinci, David Glas, Anton Zimbalev, Raphael Mayer

VfR Jettingen Daniel Sax, Nico Fritz (72. Bernd Forster), Justus Riederle, Lukas Mayer (68. Stefan Gottwald), Jonas Schmidt, Johannes Fischer, Fabian Findler, Benedikt Riederle, Günther Heidenberger, Stephan Brendle, Heiko Pflieger

