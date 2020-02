21.02.2020

Motivierte Schiedsrichter gesucht

Schon in der Rückrunde drohen Engpässe. Der Obmann wirbt daher für den Neulingskurs

Videobeweis und der Kölner Keller, fragwürdige Verwarnungen für meckernde Spieler, kritische Elfmeterentscheidungen: Der Profifußball in der Bundesliga bietet nach jedem Wochenende Gesprächsstoff für Fußballfans. Mittendrin stehen die Schiedsrichter und ihre getroffenen Entscheidungen. Sie müssen viel aushalten in einem harten Geschäft. Doch weit weg vom Profifußball, auf den Sportplätzen der Amateurclubs, steht die Basis vor ganz anderen Herausforderungen.

Im Kreis Günzburg werden jetzt wieder die nächsten Referees gesucht, die auch mal an einem Sonntagnachmittag alleine das B-Klassen-Spiel zweier Vereine pfeifen, die ihr Hobby aus Leidenschaft Woche für Woche ausüben und hierbei Verantwortung übernehmen. Die Spaß daran haben, Entscheidungen zu treffen und dafür sorgen, dass Hunderte Amateurpartien in der Region Woche für Woche nach den Fußballregeln durchgeführt werden können. Diese Fußballfans sucht die Schiedsrichtergruppe Westschwaben. Ab 5. März (Beginn 19 Uhr) findet wieder ein Neulingskurs in Hochwang statt.

Schiedsrichter-Obmann Robert Zeller hofft, dass genug Interessierte für einen Kurs zusammenkommen. Im vergangenen Jahr musste die Schulung mangels Teilnehmer abgesagt werden. „Leider werden aktuell immer weniger Spiele von ausgebildeten Schiedsrichtern geleitet, da der Nachwuchs fehlt“, sagt Zeller. Bereits in der kommenden Frühjahrsrunde werde es in den A- und B-Klassen immer wieder vorkommen, dass Spiele von Trainern oder Zuschauern gepfiffen werden müssen, da die Menge an Spielen nicht durch ausgebildete Schiedsrichter abgedeckt werden könne. „Alleine im Landkreis Günzburg stellen zehn Vereine keine Schiedsrichter und begleichen ihre Bringschuld durch Strafzahlungen an den Bayrischen Fußballverband“, kritisiert der Obmann.

Dabei habe das Schiedsrichteramt so vieles zu bieten. Einen typischen Tag als Schiedsrichter im Amateurfußball beschreibt Zeller so: „Nachdem man circa vier Wochen vorher für das Spiel eingeteilt wurde, muss man eine Stunde vor Spielbeginn am Stadion sein. Wenn man Glück hat, ist sogar schon jemand vor Ort und man kann in die Schiedsrichterkabine. Anschließend wird der Platz kontrolliert: Sind die Linien sichtbar, das Tornetz in Ordnung und der Platz generell bespielbar?“ Es folgt ein wenig Bürokratie, Trikots und Spielerpässe werden kontrolliert. „Dann beginnt das Spiel“, so Zeller. „Und in den 90 Minuten wird der Schiedsrichter etwa acht Kilometer laufen und 200 Entscheidungen treffen. Abseits, Elfmeter und knappes Tor werden alleine und ohne Videobeweis entschieden. Nicht immer im Einverständnis mit allen Sportbegeisterten, die an diesem Nachmittag den Weg an den Fußballplatz gefunden haben.“

Nach dem Spiel wird abgerechnet, denn der Schiedsrichtereinsatz wird mit einer Aufwandsentschädigung, wie Kilometerpauschalen, finanziell ausgeglichen. „Reich wird man damit aber nicht“, sagt der erfahrene Schiedsrichter. „Dieses Hobby macht man aus Leidenschaft und nicht für die 25 Euro im Herrenbereich. Man kann hierbei viel lernen. Als Schiedsrichter ist man in stetiger Kommunikation mit allen Beteiligten und trifft Entscheidungen, aber übernimmt auch Verantwortung. Das kann sehr viel Spaß machen.“

Zeller hofft nun, dass nach den vier Lehrtagen im März wieder ein paar ausgebildete Schiedsrichter mehr auf den Plätzen im Landkreis stehen werden. Die Termine im Sportheim Hochwang sind 5. März (19 Uhr), 7. März (10 Uhr), 8. März (10 Uhr), 10. März (19 Uhr). (zg)

bei Robert Zeller (E-Mail: Robert_zeller@t-online.de, Telefon 0175/4072510) oder Florian Neiber (Florian.neiber@web.de, 0163/7709627)

