18.04.2019

Neuburgs Burgschützen haben neuen König

Gerhard Zecha hatte ein „Traum-Blatt’l“

Neuburg Mit einem 4,7 Teiler gewann er die Königskette. Den Titel der „Schützenliesl“ sicherte sich Hedwig Zecha mit einem 16,8 Teiler. Eileen Scharfenberg darf sich für ein Jahr „Jugendkönigin“ nennen. Ihr reichte ein 45,3 Teiler zum Sieg.

Prächtige Stimmung herrschte auch heuer wieder beim Jahreshöhepunkt. Zur Königsproklamation trafen sich die treffsichersten Schützen. Diese zeigten wieder beachtliche Ergebnisse. So war der „Königstreffer“ von Gerhard Zecha zwar fast uneinholbar, doch Franz Chlebnitschek zeigte sich mit einem 7,2 Teiler als hartnäckiger Verfolger. Auf Platz drei folgte Horst Abold mit einem 27,9 Teiler. Bei den Damen siegte Hedwig Zecha vor Tochter Anja Latka (37,3 Teiler) und Enkelin Anna Latka (121,6 Teiler). I

In der Jugendklasse landete Lea Glaser mit einem 48,8 Teiler auf Platz zwei, gefolgt von Magdalena Zecha mit einem 67,9 Teiler. Die drei jungen Damen belegten in der gleichen Reihenfolge auch den Wettbewerb „Jugendmeister“. In der Disziplin „Meister Aufgelegt“ gewann Horst Abold mit 106 Ringen vor Franz Chlebnitschek (105 Ringe) und Kurt Fuhrmann (104 Ringe).

Im Wettbewerb „Meister Schützenklasse“ behielt Christian Zecha mit 95 Ringen vor Anja Latka (92 Ringe) und Gebhard Riedmiller (91 Ringe) die Oberhand. Die Königsscheibe ging in die Hände von Horst Abold mit einem 13,4 Teiler vor Kurt Fuhrmann (17,1) und Hedwig Zecha (27,1).

Die „Festscheibe“ nahm Gerhard Zecha entgegen. 137 Mitglieder der örtlichen Vereine beteiligten sich am Vereineschießen. Der Kirchenchor war mit 960 Ringen Sieger vor dem Heimatverein (935 Ringen) und dem Damenstammtisch mit 932 Ringen.

Wolfgang Härtl hatte hier die sicherste Hand und gewann bei den Vereinsteilnehmern das „Blatt‘lschießen“ mit einem 11 Teiler vor Jürgen Losert (11,8) und Kerstin Bischof mit einem 13,1 Teiler. (dje)

