Niederlage bei Aufstiegsanwärter

Niklas Essl debütierte in der ersten Mannschaft.

TSC Krumbach unterliegt 3:6. Andere Teams machen es besser

Ein erfolgreiches Wochenende liegt hinter den Tennisspielern des TSC 2010 Krumbach. Unter anderem die Herren 40 und die neu formierte zweite Damenmannschaft konnten wichtige Siege feiern. Weniger gut lief es dagegen für die erste Herrenmannschaft in der Bezirksklasse 2.

Stark ersatzgeschwächt gingen die TSC-Männer in das Spiel beim Aufstiegsanwärter TC Weißenhorn. Trotz einer 3:6-Niederlage konnte man sich aber gut aus der Affäre ziehen. In den Einzeln siegten Alois Harder und Rudolf Nasz. Bei den knappen Niederlagen von Sven Haider im Matchtiebreak und Debütant Niklas Essl, der den zweiten Satz mit 8:6 im Tiebreak verlor, wäre noch durchaus mehr drin gewesen. Im Doppel siegten dann noch Haider/Essl.

Besser machten es die Damen 1 in ihrem Heimspiel in der Kreisklasse 1 gegen den TS Weißenhorn. Nach Siegen von Annika Pöpperl, Anja Rösch, Patricia Kubasta, Nadine Liebhaber und Laura Holzbock hatten sie bereits nach den Einzeln die nötigen fünf Punkte für einen Sieg geholt. Im Doppel siegten dann noch Rösch/Lena Wagner, sodass es am Ende 6:3 für die Damen des TSC stand.

Die Herren 40 siegten in Babenhausen mit 5:4 und konnten damit einen starken Konkurrenten um den Aufstieg in die Bezirksklasse 1 besiegen. Nach den Einzeln stand es nach drei klaren Niederlagen sowie drei klaren Siegen von Alois Harder, Andre Baumgärtner und Christian Kaiser noch 3:3. Die ersten beiden Doppel konnten die Krumbacher Harder/Baumgärtner und Januschewski/Pöpperl souverän für sich entscheiden. (zg)

